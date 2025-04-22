Палкин: Мудрик прошел полиграф, чтобы доказать, что он не принимал допинг

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил, что вингер Чесли Михаил Мудрик был вынужден пройти проверку на детекторе лжи по делу о его дисквалификации из-за допинга.

Об этом 50-летний украинец рассказал в интервью GiveMeSport.

По словам Палкина, Мудрик прошел полиграф, пытаясь очистить свое имя после того, как его обвинили в употреблении запрещенных веществ в ноябре прошлого года.

"Я много раз разговаривал с Мудриком после того, как возникла эта проблема с допингом. Он не понимает, как такое могло произойти. Он не имеет никакой догадки. Вообще не понимает. Поэтому его адвокаты организовали для него прохождение теста на детекторе лжи, который он прошел. Это будет частью доказательств того, что он не делал ничего плохого намеренно. Мудрик четко заявил, что он не виноват в том, что результат его теста оказался положительным. Теперь нужно выяснить, как это произошло и кто это сделал. Это пытаются выяснить его адвокаты. До сих пор нет результатов по Б-пробе, поэтому этот вопрос остается открытым. Никто не знает, что произошло. Я желаю Мудрику всего наилучшего. Он профессионал высокого класса и очень хороший человек. Его надо беречь", – сказал Палкин.

Гендиректор "горняков" не скрывает, что донецкому клубу выгодно, чтобы Мудрик играл, иначе "оранжево-черные" не смогут рассчитывать на бонусы, которые были прописаны в соглашении с Челси.

"Шахтер также имеет свой интерес. Есть бонусы от его перехода в Челси, связанные с его выступлениями. Если он не играет, это создает проблемы для нас, потому что мы потенциально можем потерять 30 миллионов евро. Поэтому Шахтер, Челси и Мудрик – мы в одной лодке. Мы все поддерживаем Михаила и надеемся, что ему скоро позволят продолжить играть в футбол".

Сейчас 24-летний футболист временно отстранен Футбольной ассоциацией Англии, поскольку его проба А дала положительный результат на мельдоний.

Михаил отрицает, что сознательно принимал запрещенное вещество, но спортсмены несут строгую ответственность за все, что они приняли, если только не смогут доказать саботаж или ошибки в протоколе тестирования.

Если Мудрик будет признан виновным, ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Напомним, что Михаил Мудрик перешел в Челси в январе 2023 года. За его трансфер "пенсионеры" заплатили 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов прописаны в соглашении между клубами в качестве бонусов.

С момента своего перехода вингер сборной Украины принял участие в 73 матчах Челси во всех турнирах, в которых записал на свой счет 10 голов и 11 результативных передач.

Ранее появилась информация, что основной голкипер Шахтера вернулся к тренировкам в основной группе команды Марино Пушича.