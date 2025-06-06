Молодежная сборная Украины одолела Испанию в товарищеском матче

Молодежная сборная Украины обыграла команду Испании U-21 в товарищеском матче.

Поединок завершился со счетом 1:0. Встреча рассматривалась, как подготовка к чемпионату Европы-2025.

Испания с первых минут завладела инициативой, однако до реальных возможностей открыть счет дело не дошло. Украинцы активизировались в конце первого тайма – самый опасный момент был у Назара Волошина. Полузащитник с линии штрафной площадки пробил из-под соперника, однако его удар отразил голкипер.

На старте второй половины игры испанцы полностью изменили весь стартовый состав, зато у украинцев была только замена голкипера.

Второй тайм также прошел с преимуществом сборной Испании. Однако у украинцев надежную игру продемонстрировал Ермаков, который на 79-й минуте спас команду после рикошета после удара Молейро. У "сине-желтых" имел возможность отличиться Михавко, который головой наносил удар в ближний угол ворот испанцев.

Сборная Украины смогла вырвать победу в добавленное время, Илья Квасница головой переправил мяч в сетку после навеса с фланга от Богдана Вьюнника.

Товарищеский матч

6 июня

Испания U-21 – Украина U-21 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+2 Квасница

Испания (U-21): Итурбе (Кампос, 46), Жерар Мартин (Буэно, 46), Таррега (Марин, 46), Москера (Херцог, 46), Пубилль (Хуанлу, 46), Хави Гуэра (П.Марин, 46), Хаурегизар (Турриентес, 46), Еремай, Торре (Молейро, 46), Диого Лопес (Хесус, 46), Матео Жозеф (Фернандес, 46).

Украина (U-21): Нещерет (Ермаков, 46), Вивчаренко, Михавко, Козик, Роман (Батагов, 64), Бражко, Волошин (Квасница, 76), Рубчинский (Царенко, 76), Очеретько, Брагару (Велетень, 83), Ванат (Вьюнник, 46).

Предупреждены: Волошин (39), Козик (84), Квасница (85).

Финальная часть молодежного Евро-2025 будет проходить в Словакии с 12 июня по 5 июля. На групповом этапе "сине-желтые" сыграют с Данией (12 июня), Финляндией (15 июня) и Нидерландами (18 июня).

Накануне стала известна заявка сборной Украины U-21 на чемпионат Европы-2025.