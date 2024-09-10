Молодежная сборная Украины сыграет против Северной Ирландии в квалификации Евро-2025

Сегодня, 10 сентября, молодежная сборная Украины проведет выездной матч отбора на чемпионат Европы-2024 против сверстников из Северной Ирландии.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на YouTube канале Украинской ассоциации футбола.

Напомним, благодаря победе над Сербией команда Унаи Мельгосы уже гарантировала себе участие в плейофе квалификации. Пока у украинской команды 100% результат — 7 побед в 7 матчах с общим счетом 17:3. Превосходство над второй Англией составляет 2 очка, но уже сегодня она может увеличиться до 5 зачетных пунктов.

Заявка молодежной сборной Украины на матч против Северной Ирландии

Вратари: Руслан Нещерет, Кирилл Фесюн, Яков Кинарейкин.

Защитники: Арсений Батагов, Владимир Салюк, Роман Дидык, Виталий Роман, Тарас Михавко, Илья Крупский, Артем Смоляков.

Полузащитники: Иван Варфоломеев, Максим Мельниченко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинский, Назар Волошин, Максим Брагару, Егор Ярмолюк, Александр Яцик, Олег Федор, Илья Квасница, Ярослав Карабин, Максим Хлань.

Нападающие: Игорь Краснопир, Игорь Горбач.

Заметим, что по мнению бейтингового оператора FAVBET, Украина является очевидным фаворитом поединка. Фавбет дает такие коэффициенты на матч: