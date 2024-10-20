Защитник сыграл как форвард: Чеберко отличился дебютным голом за Коламбус

Украинец Евгений Чеберко отличился дебютным голом за Коламбус Крю.

Произошло это в матче против Нью-Йорк Ред Булл. Сама игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды украинца.

Центральный защитник подключился к атаке, открылся ради паса от Азиэля Джексона, вышел лицом к лицу с голкипером и переиграл того.

Для 26-летнего Чеберка это 34 матч в MLS. Еще 12 поединков он отыграл за клуб в других турнирах.

Евгений усилил Коламбус летом прошлого года. За украинца было заплачено хорватскому Осиеку 1 млн. евро.

В октябре 2020 года Чеберко дебютировал за сборную Украины, но тот поединок пока так и остался единственным за национальную команду. Он также выступал за Днепр, Зорю и австрийский ЛАСК.