Маркевич — о менеджменте Карпат: Трудно работать с дилетантами

Главный тренер Карпат Мирон Маркевич назвал дилетантами некоторых сотрудников по менеджменту Карпат.

О ситуации в клубе наставник львовян рассказал в интервью Игорю Бурбасу.

Договорились, что работаем дальше. Матковский (президент Карпат – прим.) говорит, что не знает, откуда все начало расти, кто это нагнетал. Сказал, что у меня два года контракта и что даже не рассматривали другого тренера.

Плюс Русол приехал – мы переговорили. Он пока приехал ознакомиться, потому что он еще считается в Днепре-1, ему нужно еще освободиться оттуда. Но так мы проговорили, что если он приезжает и приступает к роли генерального директора, то мы будем сотрудничать с ним.

В принципе, я с ним в Днепре работал – у нас не было проблем. Он футбольный человек, мне легче будет, потому что… Не хочу никого обижать, но с дилетантами тяжело. Я имею в виду не только шеф-скаута, но и многих. Не хочу на персоналии переходить", - сказал Маркевич.