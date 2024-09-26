Пьянич принес извинения россиянам за то, что 2 года назад бойкотировал матч против их сборной

Боснийский игрок Миралем Пьяныч, который стал игроком московского ЦСКА, решил извиниться перед российскими болельщиками за то, что 2 года назад не хотел играть против их сборной.

Его слова цитируют РосСМИ.

"Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если мой язык кого-то оскорбил, поэтому готов извиниться", - сказал босниец.

Также игрок добавил, что верит, что скоро ситуация улучшится. Миралем сказал, что сам жил в стране, в которой была война.

"В любом случае надеюсь, что ситуация разрешится настолько быстро, насколько это возможно. Я приехал из страны, где в свое время была война, и знаю, что это такое. И прекрасно понимаю, как устроена политика, и как она влияет на спорт ", – признался хавбек.

Московский клуб и бывший игрок Ювентуса и Барселоны договорились о контракте по схеме "1+1". Зарплата футболиста – 1 млн. евро + бонусы.