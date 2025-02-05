Матчи Милана и Ромы – золотое время Шевченко. Он творил шедевры, приносил Скудетто и даже играл рукой

Чвертьфинал Кубка Италии против Милана – хороший шанс для Артема Довбыка вернуть себе любовь фанов Ромы. Главное для него сыграть хотя бы наполовину так хорошо, как когда-то играл эти матчи Андрей Шевченко.

Пенальти для капоканоньере

7 мая 2000 года, 33-й тур Серии А

Рома – Милан 1:1

Голы: Заго, 11 – Шевченко, 82 (с пенальти).

То было завершение первого сезона Андрея Шевченко в Италии.

Шева ворвался в Серию А как метеор. В 1-м туре – гол Лечче, во 2-м – Перудже, в 5-м – хет-трик Лацио.

"Да что делает этот парень? Он новый Ван Бастен!" – говорил Сильвио Берлускони, а за глаза пообещал Шеве круиз на своей яхте, если тот забьет в чемпионате 20 голов.

Если коротко – перед 33-м, предпоследним туром Серии А Андрей себе круиз уже обеспечил. Как рассказывали потом, на яхту украинец взял Мальдини, Костакурту, Амброзини, и это заложило фундамент их дружбы на десятилетия.

Ну, и еще в мае Шева спорил с Эрнаном Креспо за звание лучшего бомбардира: украинец имел 22 гола, аргентинец – 21.

Тогда на Стадио Олимпико это точно не был лучший матч Андрея за Милан – он и пропадал надолго, и убийственный момент в эндшпиле упустил. Тем не менее, когда Бирхофф картинно упал, а судья поверил, пенальти поручили бить именно Шеве – все понимали, что на кону приз капоканоньере (лучшего бомбардира чемпионата Италии).

Конечно, он реализовал тот пенальти.

А потом повторил то же самое в последнем туре с Удинезе – и так стал лучшим бомбардиром Серии А с первой попытки. Креспо на том же отрезке забил раз – и тоже с пенальти. Батистута, выдавший феерический спурт, остановился за гол от Шевы.

Для Милана то была единственная победа того сезона. Клуб не защитил титул чемпиона, не вышел из группы в ЛЧ, выбыл из Кубка Италии от Интера. 3-е место в Серии А – в первую очередь, заслуга новичка из Украины, перехватившего у Пьетро Верховоды прозвище "Царь".

Дубль будущему чемпиону

21 января 2001 года, 15-й тур Серии А

Милан – Рома 3:2

Голы: Леонардо, 2, Шевченко, 22, 44 – Тотти, 40, 86 (с пенальти).

В сезоне-2000/01 всё у Милана пошло наперекосяк еще на стадии подготовки. С трансферами откровенно не угадали – Роке Жуниор, Фернандо Редондо, Джанни Командини не прижились.

Альберто Дзаккерони в 98-м смотивировал ветеранов на рывок, но дальше, кажется, идеи тоже исчерпал.

И только Шева сиял, будто ничего не происходит.

В том сезоне он наколотил за Милан 34 гола, из них 24 – в Серии А, пока ни один другой игрок "россонери" даже 10 голов не удосужился забить. Креспо выиграл у украинца приз капоканоньере лишь благодаря 6 пенальти.

"Никто так легко не приживался в Италии, – говорил Деметрио Альбертини, – даже Ван Бастен и Батистута. Когда Шевченко сосредоточен на игре, он непобедим".

Ну, и с Ромой Шева был как раз очень сосредоточенным.

"Волки" лидировали в лиге, были явным фаворитом, но Милан изобиловал индивидуальностями, которые могли изменить все одним касанием. Как, например, Альбертини. На 22-й минуте он отдал гениальный пас на ход Шеве, и тот забил, обыграв Кристиано Лупателли.

Еще 22 минуты – и Андрей снова праздновал; теперь прострелом слева его наградил Сержиньо.

У Ромы в тот вечер прицел напрочь сбился у Батистуты и Кафу, и в одиночку Тотти не вытащил.

Впрочем, это был лишь бой, а не война. Скудетто Рома таки взяла – впервые с 1983 года. Милан после вылета из ЛЧ уволил Дзаккерони и назначил и.о. тренера легенду клуба Чезаре Мальдини, с которым в мае победил Интер 6:0. Уже тогда стало ясно – эта команда многое сможет, если добавить еще несколько ингредиентов.

Камбэк, вдохновивший на победу в ЛЧ

20 мая 2003 года, финал Кубка Италии, 1-й матч

Рома – Милан 1:4

Голы: Тотти, 28 – Сержиньо, 62, 73, Амброзини, 70, Шевченко, 89.

За следующие 2 года "россонери" эти ингредиенты, конечно, добавили. Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Руй Кошта пришли летом 2001-го; Кларенс Зеедорф и Алессандро Неста – летом 2002-го.

Альбертини и Бобан могли уходить спокойно – замена была даже качественнее оригинала.

Ну, и Карло Анчелотти на скамейке запасных – уникальная личность, что даже спустя 22 года остается на вершине футбола. Кто еще так может?

В сезоне-2002/03 главным трофеем Милана стал, конечно же, кубок Лиги чемпионов, куда команда направляла больше всего усилий. Кубок Италии был, скорее, прихотью фортуны. Сложно было не проходить дальше, когда жребий подбрасывал Анкону, Кьево и Перуджу.

И вот первый матч финала – ровно за 8 дней до финала Лиги чемпионов с Юве.

Шева тогда даже в старт не попал – по правде, то был один из худших его сезонов на "Сан-Сиро". Андрей забил лишь 10 голов в 39 матчах. Для контекста, у Пиппо Индзаги было 30. Тем не менее была у Шевы важная фишка.

"Он всегда забивает моим командам! Даже когда я приехал сюда, в Англию, Шевченко не сыграл полный матч, но все равно забил", – сетовал Фабио Капелло в 2009-м.

Так случилось и тогда.

Рома быстро повела благодаря блестящему штрафному Франческо Тотти, но после 60-й минуты Милан устроил эпический камбэк, в котором солировал Сержиньо, а Шева поставил жирную точку. В тот вечер ветерана Кристиана Пануччи не разрывал разве ленивый, а наш был и трудягой, и мастером.

Зацените только эту красоту!

Ответный матч запомнился больше всего благодаря "рогам" Антонио Кассано арбитру Розетти, но сути те 2:2 не изменили. Даже спустя 22 года это до сих пор последний Кубок Италии, добытый "россонери".

Шедевр за спину Пелиццоли

6 января 2004 года, 15-й тур Серии А

Рома – Милан 1:2

Голы: Кассано, 45+3 – Шевченко, 24, 63.

Сезон-2003/04 – пожалуй, высшая точка того Милана. Единственный раз, когда они с Анчелотти добыли Скудетто.

Перед стартом сезона состав пополнили Кафу и Кака – надо ли говорить, какое они потом имели влияние?

Вдобавок Шевченко заиграл, как в первый год. 24 гола в Серии А – и он снова стал лучшим бомбардиром чемпионата; на сей раз в соперничестве с Альберто Джилардино из Пармы.

За каких-то две недели до выезда в Рим Шева занял 4 место в опросе на Золотой мяч-2003, а Паоло Мальдини стал 3-м – вот насколько сильным был тот Милан. У "волков", по правде, было мало шансов.

Шева уничтожил Ивана Пелиццоли парашютом после заброса Кларенса Зеедорфа, а под конец игры расстрелял ворота, когда его на них вывел Руй Кошта.

Мог забить и еще больше, но в некоторых моментах чересчур верил в себя, как и другие. В итоге эта самоуверенность обернется для Милана безумным поражением в Лиге чемпионов от Депортиво.

Ну, но тогда, в январе, они были королями.

"Я был лишь частью механизма. Мы играли без нескольких важных игроков, проявили характер", – нахваливал партнеров Шева.

Тем временем пресса по итогам сезона признала его парашют за спину Пелиццоли лучшим голом всего сезона Серии А – это приз Oscar del calcio.

Чемпионские гол и сейв рукой

2 мая 2004 года, 32-й тур Серии А

Милан – Рома – 1:0

Гол: Шевченко, 2.

Ну, а это главный гол из всех, о которых вы здесь прочитаете.

Конец сезона-2003/04, Рома отставала от Милана на 6 очков, и это был ее последний шанс побороться за титул.

В Риме хорошо помнили, что уже 18 лет не выигрывают у "россонери" на их поле, поэтому поддержку привезли мощную, тысячи и тысячи тифози (болельщиков, – прим.). Но что они увидели?

Уже 2 минута, Кака пролетел по правому флангу, навесил на 11 метров, куда ворвался Шевченко – и это супергол.

Правда говоря, за следующие 30-40 минут Милан мог забить еще 3-4 раза и убивать интригу окончательно, но то ли нервы, то ли нефарт, то ли просто кто-то где-то на небе решил, что надо этому матчу больше огня.

И он наступил, еще какой!

На 50-й минуте инертная в целом Рома, уже порядочно уставшая от диктатуры Капелло, заработала штрафной. К мячу подошел Тотти, пальнул – и Шева, стоявший в стенке, отбил удар локтем. Если бы существовал ВАР – это был бы 100% пенальти, но ВАР не было, а рефери Доменико Мессина потерялся.

Тифози Ромы в те времена дурачились часто – вспомните хотя бы сорванный матч с Динамо с чудо-голом Гавранчича.

Ну, и тогда на "Сан-Сиро" они тоже "не растерялись" – файеры полетели в Диду, Гаттузо, просто на поле, где в какой-то момент стало откровенно страшно.

Да-да, в такой атмосфере Анчелотти и Шевченко выиграли свое единственное Скудетто с Миланом.

"Мы его заслужили. Это был фантастический сезон. Главным фактором нашего успеха стала стабильность. Мы выиграли у всех прямых конкурентов – Ромы, Лацио, Ювентуса. Вот что я называю стабильностью", – хвастался Карлетто.

Странные старые времена! В Испании тогда же торжествовала Валенсия, в Германии – Вердер, а в Англии – Арсенал.

Ну, а Шеви тот "золотой гол" резко поднял шансы на Золотой мяч, ибо в нулевых именно Серия А правила футбольным миром.

Перед Золотым мячом

7 ноября, 2004 года, 10-й тур Серии А

Милан – Рома – 1:1

Голы: Шевченко, 6 – Монтелла, 48.

Говорят, что организаторы Золотого мяча заранее информируют победителя, чтобы тот был готовым. Если так, то Шева в матче с Ромой уже знал, что получит.

Да и потом, как не получить?

Он начал тот сезон с хет-трика в Суперкубке с Лацио; в Лиге чемпионов принес победу над Барселоной; стабильно и красиво забивал в Серии А..

Матч против Ромы не был его лучшим на том отрезке, но Андрей был в такой форме, что и так без проблем открыл счет – открылся под коронный навес Кафу.

То, что Милан тогда не победил – "заслуга" Йон-Даль Томассона, Руя Кошты, Эрнана Креспо, безбожно мазавших со всех позиций, за что их в конце концов наказал "Аэроплан" Винченцо Монтелла.

По игре – не результату! – было заметно, что Рома идет на спад. Итоговое 8-е место не стало ни сенсацией, ни случайностью.

Но кто бы мог подумать, что глупо тот год сложится и для Шевченко? Уже в феврале 2005-го с Кальяри в борьбе с Симоне Лорией украинец чуть не погиб на поле: .

"Когда мне сломали скулу, было ощущение, что огромный автобус на полной скорости врезался прямо в лицо. Было страшно, но на поле боли как следует не почувствовал – только невероятной силы удар. Подбежал врач, взглянул на меня и аж побелел. Он предложил: "Давай, зайдем в раздевалку".

В это время я замечаю, что все на меня смотрят, но я все еще не могу ничего понять. Мы поднимаемся наверх, проходим мимо зеркала, и, взглянув в него, я тут же понял, что произошло. Кусок лица у меня просто был вдавлен в череп и вся эта кость ушла внутрь".

Он успел восстановиться весной – даже забил головой в первом матче после возвращения, но дальше был лишь стамбульский финал.

Эх, проклятый Дудек!

По правде, с того эпизода карьера Шевы и пошла понемногу вниз.

Роми он больше не забивал, да и играл все меньше из-за травм. А уже летом 2006-го и подавно оказался в Челси, где лучше бы не оказывался вообще.