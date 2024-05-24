Миколенко рассказал, когда вернется в общую группу

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко сможет возобновить тренировки в общей группе в начале июня.

О том, как проходит восстановление, Виталий рассказал в интервью ВЗБІРНА.

"Самочувствие хорошее, но очень устаешь, потому что такая, специфическая работа. Когда тренируешься в общей группе, то ты всегда на поле, с мячом, а здесь - постоянно в зале. Немножко другая работа, в последнее время очень сильно устаю.

Изначально планировалось, что я должен был бы быть в лангете еще два дня, но я снял раньше, после второй инъекции. Мне уже лучше ходить так и разрабатывать голеностоп.

Сегодня у меня уже было тестирование - как ведет себя икроножная мышца. Ежедневно велосипед, и сегодня я еще бегал на велодорожке, которая надувается и помогает тебе бежать. Можно сказать, что не в полную силу бежишь.

Если я правильно помню, то по плану у меня 30 мая работа с мячом и 4 июня - выход в общую группу. Но посмотрим - возможно, немножко позже или раньше. Я надеюсь, что раньше, потому что прогресс есть и нога ведет себя хорошо", - сказал Миколенко.