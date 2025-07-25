Металлист 1925 назвал стадион, на котором будет играть домашние матчи УПЛ сезона 2025/26

Металлист 1925 будет играть домашние матчи нового сезона в Житомире.

Об этом сообщила пресс-служба харьковского клуба.

"Домашние матчи в сезоне 2025/26 Металлист 1925 будет проводить в Житомире на "Центральном городском стадионе". Именно там состоится поединок первого тура УПЛ, где в гости к Металлисту 1925 приедут игроки Оболони. Игра состоится в понедельник 4 августа и начнется в 18:00", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Металлист 1925 играл на стадионе Левого Берега. Однако киевский клуб разорвал сотрудничество с харьковчанами после скандального момента с участием игроков юношеской команды Металлиста 1925, которые выкрикивали оскорбительные скандирования во время матча клуба из Харькова и Левого Берега за выход в УПЛ.

Накануне Металлист 1925 в заключительном спарринге на сборах в Австрии проиграл сборной Катара.