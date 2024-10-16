Месси назвал игрока, заслуживающего Золотой мяч-2024

Форвард Интер Майами Лионель Месси заявил, что его партнер по атаке сборной Аргентины Лаутаро Мартинес заслуживает стать обладателем Золотого мяча 2024 года.

Месси цитирует Даниэле Мари.

"Лаутаро провел невероятный год, забил у финала Копа Америка, стал лучшим бомбардиром турнира. Он заслуживает Золотого мяча больше, чем кто-либо другой".

Ранее о том, что Мартинес заслуживает Золотого мяча, заявил также главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Сам Месси в этом году не попал в список претендентов на награду.

Сегодня ночью аргентинцы разгромили Боливию 6:0 в отборе чемпионата мира 2026 года.

Мартинес в 2024 году кроме победы на Копа Америка также стал чемпионом Италии с Интером и лучшим бомбардиром сезона в Серии А.