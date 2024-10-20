Месси обошел Роналду по количеству голов за карьеру без учета пенальти

Нападающий Интера Майами Лионель Месси обошел форварда Аль-Насра Криштиану Роналду по количеству голов без учета пенальти за карьеру.

Это произошло после того, как аргентинец отличился хет-триком в заключительном матче регулярного сезона МЛС против Нью-Инглэнд Революшн (6:2).

Отметим, что 37-летний Месси забил свой 849-й гол в карьере и 740-й без учета пенальти. 39-летний португалец имеет в своем активе 907 голов, а без пенальти на один меньше Лионеля – 739.

Ранее сообщалось, что в матче против Нью-Ингленд Революшн, в котором Месси вышел на замену на 58-й минуте, Лионель побил рекорд по количеству голов за Интер Майами. Для того чтобы стать единоличным рекордсменом Интер Майами, Месси понадобилось всего 15 месяцев и 36 матчей.