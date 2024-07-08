Мбаппе вне конкуренции, румын в топ-5: УЕФА опубликовала рейтинг самых быстрых игроков Евро-2024

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе возглавляет рейтинг самых быстрых игроков чемпионата Европы-2024.

Об этом сообщил официальный аккаунт турнира в Instagram.

Самая высокая скорость, которую развил француз, – 36,5 километров в час. Следом за ним идет форвард сборной Испании Ферран Торррес, продемонстрировавший скорость 36 км/ч. Тройку лидеров замыкает словенец Беньямин Шешко (35,9 км/ч).

Кроме Торреса и Мбаппе, у левого защитника сборной Франции Тео Эрнандеса также есть шанс улучшить свои показатели. Сегодня, 9 июля, Испания и Франция сойдутся в первом полуфинале Евро-2024. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.