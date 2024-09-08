Отсутствие сигнала: матч молодежной сборной против Северной Ирландии не будет транслироваться в Украине

Выездной поединок молодежной сборной Украины против Северной Ирландии в отборе на Евро-2025, который состоится 10 сентября, не будут транслироваться по территории нашего государства.

Об этом сообщает UA-Футбол.

Причиной называют отсутствие технического сигнала Северной Ирландии. Поэтому телеэфир на украинскую аудиторию не запланирован.

Отметим, что предыдущий матч отбора "сине-желтых" против Сербии транслировался на телеканалах Суспильного и на YouTube-канале УАФ.

Украина продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу группы с 7 победами без ничьих и поражений (21 очко), второе место с 19 баллами занимают англичане.

В финальной части Евро-2025 выступят 16 команд: Словакия и 15 сборных, которые пройдут по результатам отбора — это девять победителей групп, три лучшие команды среди вторых мест и три победителя плей-офф, в котором сойдутся шесть обладателей вторых мест.