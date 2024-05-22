Металлист 1925 - Верес: на решающем матче будет присутствовать VAR
На матче заключительного 30 тура Украинской Премьер-лиги между Металлистом 1925 и Вересом будет присутствовать VAR.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Арбитром VAR будет Андрей Коваленко, его ассистентом станет Валентин Куцев.
Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что по итогам жеребьевки решающая игра пройдет без системы видеоповторов.
Для того, чтобы сохранить прописку, Вересу нужно побеждать. Достаточно будет и ничьей - при условии, что Минай не сможет выиграть в параллельном поединке с Кривбассом.
А Металлисту 1925 нужно не только побеждать Верес, но и надеяться, что Минай уступит Кривбассу.