Металлист 1925 - Верес: на решающем матче будет присутствовать VAR

На матче заключительного 30 тура Украинской Премьер-лиги между Металлистом 1925 и Вересом будет присутствовать VAR.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Арбитром VAR будет Андрей Коваленко, его ассистентом станет Валентин Куцев.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что по итогам жеребьевки решающая игра пройдет без системы видеоповторов.

Для того, чтобы сохранить прописку, Вересу нужно побеждать. Достаточно будет и ничьей - при условии, что Минай не сможет выиграть в параллельном поединке с Кривбассом.

А Металлисту 1925 нужно не только побеждать Верес, но и надеяться, что Минай уступит Кривбассу.