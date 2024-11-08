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Забыли о чести клуба: Маркевич – о поражении Динамо от Ференцвароша

Олександр Булава — 8 ноября 2024, 15:26
Забыли о чести клуба: Маркевич – о поражении Динамо от Ференцвароша

Украинский тренер Мирон Маркевич разочарован игрой Динамо в матче 4 тура основного этапа Лиги Европы с Ференцварошем (0:4).

Цитирует тренера Sport.ua.

"Я до сих пор не нахожу ответа на вопрос: что могло произойти в перерыве с киевлянами, которые так бездарно провели второй тайм? Согласен, играть с 17 минуты в меньшинстве - сложно, но это не катастрофа.

Но факты упрямая: во втором тайме Динамо банально посыпалось: исчезла компактность в действиях, начались позиционные ошибки, центр защиты напоминал проходной двор. Это и привело к разгромному поражению, о таком результате, уверен, гости даже не мечтали.

Создается впечатление, молодежь киевлян просто забыла, что защищает спортивную честь команды, которая всегда славилась своей неуступчивостью", – заявил Маркевич.

Отметим, что после поражения Динамо опустилось на последнюю ходу в турнирной таблице. Впрочем, у киевлян еще остаются теоретические шансы на выход в 1/16 финала. В следующих четырех турах "бело-синие" встретятся с Викторией Пльзень, Реалом Сосьедадом, Галатасараем и РФШ.

Динамо Київ Ференцварош Мирон Маркевич Ліга Європи-2024/25

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