Забыли о чести клуба: Маркевич – о поражении Динамо от Ференцвароша
Украинский тренер Мирон Маркевич разочарован игрой Динамо в матче 4 тура основного этапа Лиги Европы с Ференцварошем (0:4).
Цитирует тренера Sport.ua.
"Я до сих пор не нахожу ответа на вопрос: что могло произойти в перерыве с киевлянами, которые так бездарно провели второй тайм? Согласен, играть с 17 минуты в меньшинстве - сложно, но это не катастрофа.
Но факты упрямая: во втором тайме Динамо банально посыпалось: исчезла компактность в действиях, начались позиционные ошибки, центр защиты напоминал проходной двор. Это и привело к разгромному поражению, о таком результате, уверен, гости даже не мечтали.
Создается впечатление, молодежь киевлян просто забыла, что защищает спортивную честь команды, которая всегда славилась своей неуступчивостью", – заявил Маркевич.
Отметим, что после поражения Динамо опустилось на последнюю ходу в турнирной таблице. Впрочем, у киевлян еще остаются теоретические шансы на выход в 1/16 финала. В следующих четырех турах "бело-синие" встретятся с Викторией Пльзень, Реалом Сосьедадом, Галатасараем и РФШ.