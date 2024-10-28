Манчестер Юнайтед уволил тен Гага

Манчестер Юнайтед уволил главного тренера Эрика тен Гага после поражения от Вест Гэма (1:2) в 9 туре Английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время, проведенное с нами, и желаем ему успехов в будущем", – говорится в сообщении.

Тен Гаг был назначен в апреле 2022 года и привел клуб в два домашних трофея, выиграв Кубок Лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году.

МЮ назначил ван Нистелроя на должность временного исполняющего обязанности главного тренера. Нидерландец присоединился к манкунианцам этим летом. До этого он выступал за "красных дьяволов" в качестве игрока с 2001 по 2006 годы. На его счету 219 матчей, в которых забил 150 голов и отдал 30 ассистам.

Манчестер Юнайтед после поражения от Вест Гэма находится на 14 месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 11 очками в активе.