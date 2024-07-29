Манчестер Юнайтед планирует построить новый стадион на 100 тысяч зрителей вместо восстановления стадиона "Олд Траффорд".

Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, рабочая группа, созданная для изучения вариантов реконструкции "Олд Траффорд", оценила возможности восстановления стадиона, но сейчас сосредоточила внимание на том, как может выглядеть новое здание и как его можно профинансировать, придя к выводу, что строительство нового стадиона уместнее, чем восстановление старика.

Если "красные дьяволы" отважатся на строительство нового стадиона, то он станет самым большим в Великобритании.

Manchester United will aim to build a 100,000-seater stadium should the club press ahead with plans to move to a new Old Trafford.



The six-figure capacity is seen as a realistic number designed to future-proof the ground given high demand for tickets.



The joint task force set… pic.twitter.com/vUPAqzSsDg — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 29, 2024

Напомним, ранее появилась информация, что Манчестер Юнайтед усилится правым защитником Баварии Нуссаиром Мазрауи, который в октябре прошлого года попал на первые полосы газет из-за публичной поддержки Палестины.