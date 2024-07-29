Манчестер Юнайтед планирует построить новый стадион на 100 тысяч зрителей
Манчестер Юнайтед планирует построить новый стадион на 100 тысяч зрителей вместо восстановления стадиона "Олд Траффорд".
Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, рабочая группа, созданная для изучения вариантов реконструкции "Олд Траффорд", оценила возможности восстановления стадиона, но сейчас сосредоточила внимание на том, как может выглядеть новое здание и как его можно профинансировать, придя к выводу, что строительство нового стадиона уместнее, чем восстановление старика.
Если "красные дьяволы" отважатся на строительство нового стадиона, то он станет самым большим в Великобритании.
Напомним, ранее появилась информация, что Манчестер Юнайтед усилится правым защитником Баварии Нуссаиром Мазрауи, который в октябре прошлого года попал на первые полосы газет из-за публичной поддержки Палестины.