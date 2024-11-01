Манчестер Юнайтед объявил о назначении Аморима на должность главного тренера

Манчестер Юнайтед объявил о назначении на должность главного тренера команды Рубена Аморима.

Об этом сообщает клубная прессслужба.

It's done.



Bem-vindo ao Manchester United, Ruben Amorim 🇵🇹🤝🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2024

Соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления еще на год. Аморим, который сейчас возглавляет лиссабонский Спортинг, приступит к выполнению своих обязанностей в Манчестер Юнайтед в понедельник, 11 ноября.

Напомним, после увольнения Эрика тен Хага пост главного тренера "Красных дьяволов" временно занимает Рууд ван Нистелрой, дебютировавший с победы 5:2 над Лестером в 1/8 финала Кубка Английской лиги в среду, 30 октября.

Также под руководством легендарного форварда команда проведет матчи АПЛ против Челси и Лестера (3 и 10 ноября) и поединок Лиги Европы против ПАОКа 7 ноября.

Манчестер Юнайтед станет четвёртым клубом в тренерской карьере Аморима. Ранее он возглавлял Каса Пиа и Брага, в Спортинге работает с 2020 года. Лиссабонский клуб 39-летний специалист дважды приводил к победе в чемпионате Португалии.

Ранее сообщалось, что Спортинг получит 10 миллионов евро компенсации за расторжение контракта с Аморимом.