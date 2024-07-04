Ман Юнайтед продлил контракт с тен Гагом до 2026 года

Манчестер Юнайтед подписал новый контракт с главным тренером Эриком Тэн Гагом до 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба "красных дьяволов".

"Я очень рад, что мы достигли договоренности с клубом о продолжении совместной работы".

Оглядываясь на последние два года, мы можем с гордостью говорить о двух трофеях и многих примерах прогресса по сравнению с тем, где мы были, когда я присоединился к команде.

Однако мы также должны четко осознавать, что впереди еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от "Манчестер Юнайтед", а это означает борьбу за английские и европейские чемпионские титулы.

В ходе моих обсуждений с клубом мы обнаружили полное единство в нашем видении достижения этих целей, и мы все решительно настроены на то, чтобы пройти этот путь вместе", — рассказал тен Гаг.