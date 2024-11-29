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Лунин попал в семерку кандидатов на звание лучшего вратаря года по версии FIFA

Ігор Чернявський — 29 ноября 2024, 10:10
Лунин попал в семерку кандидатов на звание лучшего вратаря года по версии FIFA
Getty Images

Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин номинирован на премию лучшему вратарю 2024 года от FIFA.

Об этом сообщила пресс-служба руководящей организации в мировом футболе.

Лунин был одним из важнейших факторов, позволивших Реалу дойти до финала Лиги чемпионов-2024/25 и выиграть турнир. Он отыграл все матчи плей-офф, кроме решающего поединка против Боруссии Дортмунд.

Кроме Лунина, на награду также претендуют Джанлуиджи Доннарума (ПСЖ, сборная Италии), Эдерсон (Манчестер Сити, Бразилия), Майк Меньян (Милан, Франция), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, Аргентина), Давид Рая (Арсен) Симон (Атлетик Бильбао, Испания).

Напомним, ранее Лунин попал в тройку претендентов на трофей імені Льва Яшина. Награду выиграл Эмилиано Мартинес.

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