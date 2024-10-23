Шанс для Лунина. Куртуа получил травму и пропустит Эль Классико

Основной голкипер Реала Тибо Куртуа получил мышечную травму.

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

🚨⚠️ Thibaut Courtois has suffered a muscle injury and he’s expected to miss El Clásico. pic.twitter.com/NV030vv96W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2024

Точный характер травмы и сроки восстановления Куртуа пока неизвестны. Однако ожидается, что бельгийский голкипер пропустит следующий матч Реала в Ла Лиге – Эль Классико против Барселоны.

Травма Куртуа означает, что, скорее всего, ворота Реала в этом матче будут защищать голкипер сборной Украины Андрей Лунин. В текущем сезоне он уже провел 2 матча за Реал в связи с повреждением Куртуа: против Лилля в Лиге чемпионов (ничья 1:1) и с Вильярреалом в чемпионате Испании (победа 2:0).

Матч между Реалом и Барселоной состоится в субботу, 26 октября, начало – в 22:00 по Киеву. Ранее уже сообщалось о том, что из-за травмы матч пропустит вингер мадридского клуба Родриго Гоэс.