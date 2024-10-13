Луческу установил необычный рекорд после матча с Кипром в Лиге наций

Бывший наставник донецкого Шахтера и киевского Динамо Мирча Луческу установил новый рекорд, став тренером с самой продолжительной карьерой во главе одной национальной сборной.

Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

В августе румынский специалист во второй раз возглавил национальную команду своей страны и одержал три победы в Лиге наций дивизиона С: над Косово (3:0), Литвой (3:1) и Кипром (3:0).

Последний поединок против Кипра стал историческим, ведь с его первого назначения прошло 42 года и 336 дней, что является мировым рекордом по продолжительности работы с одной сборной.

Топ-5 тренеров-рекордсменов по самой длинной карьере у сборных

Мирча Луческу (Румыния) – 42 года, 336 дней; Мануэль Флейтас Солич (Парагвай) – 42 года, 332 дня; Хуан Кутильяс (Филиппины) – 37 лет, 75 дней; Витторио Поццо (Италия) – 36 лет, 37 дней; Марио Загалло (Бразилия) – 35 лет, 62 дня.

Отметим, что Луческу уже возглавлял национальную команду Румынии с 1981 по 1986 год. Сборная под его руководством сумела выйти в финальную часть чемпионата Европы-1984.

Румын также тренировал украинские команды, Шахтер и Динамо. "Горняков" он возглавлял с 2004 по 2016 год, под его руководством клуб выиграл 22 трофея, один из которых - кубок УЕФА-2008/09. Во главе киевского клуба румынский тренер был с 2020 по 2023 год. Через 3 года в клубе Мирча выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок Украины.