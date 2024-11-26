Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Лобановский попал в 15 лучших тренеров всех времен по версии GiveMeSport

Станіслав Лисак — 26 ноября 2024, 10:30
Лобановский попал в 15 лучших тренеров всех времен по версии GiveMeSport

Украинский тренер Валерий Лобановский вошел в 15 лучших наставников в истории футбола.

Об этом сообщает британское издание GiveMeSport.

Критериями для формирования рейтинга стали трофеи, продолжительность тренерской карьеры, стиль игры, наследие, влияние на мировой футбол.

Возглавил список бывший наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон. Валерий Лобановский расположился на 14 строчке в списке.

Читайте также :
Анчелотти: Я не самый лучший тренер последних лет. Были Лобановский, Фергюсон

Под руководством Лобановского киевское Динамо выиграло восемь титулов чемпиона СССР и шесть Кубков СССР. Киевляне также добились успеха на европейской арене, дважды выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок Европы, одолев мюнхенскую Баварию.

После распада Советского союза Динамо Лобановского стало доминирующей силой в Украине, выиграв пять чемпионских титулов подряд, а также три Кубка Украины.

15 лучших тренеров по истории футбола по версии GiveMeSport

  1. Алекс Фергюсон
  2. Ринус Михелс
  3. Жузеп Гвардиола
  4. Иоганн Кройфф
  5. Элленио Эррера
  6. Билл Шенкли
  7. Карло Анчелотти
  8. Эрнст Хаппель
  9. Мэтт Басби
  10. Джованни Трапаттони
  11. Арриго Сакки
  12. Жозе Моуринью
  13. Брайан Клафф
  14. Валерий Лобановский
  15. Висенте Дель Боске
Динамо Київ Валерій Лобановський Манчестер Юнайтед Сер Алекс Фергюсон

Динамо Київ

Динамо Киев – Виктория Пльзень: прямая трансляция матча Лиги чемпионов – LIVE
Динамо Киев – Виктория Пльзень: где смотреть матч Лиги Европы
Молодой талант Динамо сомневается в своем будущем в клубе – журналист
Динамо досрочно завершило арендное соглашение с колумбийским защитником – источник
Саленко-старший: У сына хороший потенциал у Динамо

Последние новости