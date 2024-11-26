Лобановский попал в 15 лучших тренеров всех времен по версии GiveMeSport

Украинский тренер Валерий Лобановский вошел в 15 лучших наставников в истории футбола.

Об этом сообщает британское издание GiveMeSport.

Критериями для формирования рейтинга стали трофеи, продолжительность тренерской карьеры, стиль игры, наследие, влияние на мировой футбол.

Возглавил список бывший наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон. Валерий Лобановский расположился на 14 строчке в списке.

Под руководством Лобановского киевское Динамо выиграло восемь титулов чемпиона СССР и шесть Кубков СССР. Киевляне также добились успеха на европейской арене, дважды выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок Европы, одолев мюнхенскую Баварию.

После распада Советского союза Динамо Лобановского стало доминирующей силой в Украине, выиграв пять чемпионских титулов подряд, а также три Кубка Украины.

15 лучших тренеров по истории футбола по версии GiveMeSport