Магия Реала оказалась сильнее Атлетико, Арсенал сорвал злость на ПСВ в 1/8 Лиги чемпионов

Во вторник, 4 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Чемпион решил подвести итоги игрового дня, который подарил нам невероятное противостояние Реала и Атлетико, разгром ПСВ на своем поле от Арсенала, ничью в Дортмунде между Боруссией и Лиллем, а также уверенную победу Астон Виллы над Брюгге.

Реал – Атлетико 2:1

Атлетико в последние годы стал самым сложным соперником Реала во всем мире. Лишь в прошлом сезоне "индейцы" выбили команду Анчелотти из Кубка Испании, а также нанесли ему единственное поражение за весь чемпионат.

Фактически, лишили первого в истории требла и первого в истории чемпионства с эпитетом "непобедимые". Времена, когда Атлетико по 10+ лет не мог выиграть дерби (Касильяс так и не проиграл Атлетико ни одного матча, в стартовый состав которого попал), давно прошли – Симеоне построил команду, которая готова решать серьезные задачи, и, особенно, бить грандов.

Но это все-таки Лига чемпионов, хозяином которой является Реал. За последние 11 сезонов "бланкос" взяли трофей шесть раз, и две победы из них были добыты именно над Атлетико в финале. И первый матч показал, что магия Реала в ЛЧ сильнее магии Атлетико на дерби. Реал спасло, что даже на грани выпадения из основного состава у него находятся звезды.

Первый гол после феноменального прохода создал Родриго, второй Браим Диаз – и оба они даже не входят в число к главным звездам Реала. Ради справедливости, Атлетико усилиями Альвареса тоже забил великолепный гол и оставил шансы в ответном матче.

ПСВ – Арсенал 1:7

Арсенал заканчивал зиму в глубоко депрессивном настроении. Стоило клубу отказаться от приобретения форварда в январе, как у лондонцев вылетели все основные игроки атаки. Как следствие, в матчах с Вест Хэмом и Ноттингемом "канониры" не забили, что привело к увеличению отставания от Ливерпуля в АПЛ и, судя по всему, гарантировали себе очередной сезон без победы в чемпионате.

Сейчас это смешно звучит, но и на выезд к ПСВ приходилось смотреть с тревогой за Арсенал. Нидерландцы на предыдущей стадии выбили Ювентус, а англичане, повторюсь, без наконечника копья... Но у Арсенала залетело все, что возможно. Перевод в атаку полузащитника Мерино позволил отличиться всем: и ему самому, и плеймейкеру Эдегору, и дублерам Нванере и Троссару, и защитникам Тимберу и Калафьори. О восстановлении атакующего звена говорить рано, но по крайней мере вопросы по 1/8 финала клуб снял уже в первом матче.

Боруссия Дортмунд – Лилль 1:1

Команда, которая все еще является действующим серебряным призером Лиги чемпионов, переживает ужасный кризис. Между уходом Нури Шахина и приходом Нико Ковача Боруссия обыграла Шахтер, но в чемпионате совсем недавно шла десятой. Ковач в своем стиле упростил игру, обыграл пару аутсайдеров, но против Лилля одного этого, конечно, мало. Молодой исландский талант Гаральдссон позволил французам увезти с легендарного "Вестфалена" ничью. Во Франции Боруссии будет очень сложно: в этом сезоне Лилль дома и Реал обыгрывал.

Брюгге – Астон Вилла 1:3

Реалом начали материал, Реалом и закончим. Знаете, кому принадлежит рекорд Лиги чемпионов по голам, забитым после выхода на замену? Нет, не Сульшеру: его рекорд давно побил Марко Асенсио, которого много лет выпускали во втором тайме за Реал. Затем у Асенсио был отрезок в ПСЖ, не очень удачный – и сейчас его подписала Астон Вилла, которая сама активно превращается в большую команду.

По крайней мере, четвертьфинал Лиги чемпионов Вилла уже на 99% себе гарантировала, а Асенсио и на этот раз забил с замены. Правда, все получилось как-то слишком легко, без лишних усилий. Вилла с большим уважением отнеслась к сопернику, была согласна на ничью, но Брюгге двумя ляпами после 80-й минуты превратил 1:1 в 1:3. Асенсио оказалось достаточно реализовать пенальти, чтобы увеличить количество своих голов в ЛЧ до тринадцати.

Taking a two-goal advantage back to Villa Park ⭐️#CLUAVL pic.twitter.com/E1lTQshiHj — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 4, 2025

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся уже через неделю 11 и 12 марта.

Сегодня, 5 марта, 1/8 финала Лиги чемпионов продолжится еще четырьмя поединками: Фейенорд – Интер, Бавария – Байер, Бенфика – Барселона и ПСЖ – Ливерпуль.