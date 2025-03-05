Лига чемпионов: суперматч в Париже и испытание Барселоной для Трубина

В среду, 5 марта, в Европе состоятся четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Суперигра произойдет в Париже, где ПСЖ примет Ливерпуль. А Бенфика с Анатолием Трубиным в воротах сыграет против Барселоны.

Также в этот день пройдет принципиальное немецкое противостояние Бавария – Байер, а в Роттердаме Фейеноорд примет Интер. "Чемпион" представляет все пары 1/8 финала, которые выйдут на поле в среду вечером.

Фейеноорд – Интер

Игровой день откроет матч в Роттердаме, где Фейеноорд примет Интер. Это будет уже второе подряд двухматчевое противостояние нидерландского клуба с командой из Милана. В стыковых играх плей-офф в феврале Фейеноорд обыграл Милан, выиграв 1:0 дома, и сумев отстоять ничью в гостях – 1:1. И сейчас скромная, по европейским меркам, команда из Роттердама готовится повергнуть второй подряд итальянский клуб-гранд. При этом ранее команда в нынешнем розыгрыше ЛЧ разгромила Баварию (3:0) и сумела спасти, казалось, безнадежный матч с Манчестер Сити (с 0:3 на 3:3).

Несмотря на все успехи, датский тренер команды Брайан Приске был уволен в середине февраля, перед матчами с Миланом из-за "отсутствия химии" в клубе. Все дело было в поведении его тренерского штаба. У Приске и его помощников возник конфликт с легендой роттердамского клуба Джоном де Вольфом, который также входил в тренерский штаб. Приске с де Вольфом настолько не выносили друг друга, что первый праздновал голы только со своими помощниками, а Джон вообще не радовался, когда команда забивала. Датчанин хотел убрать де Вольфа, однако того не трогали по решению руководства клуба. В итоге победа в этом противостоянии "тяжеловесов" осталась за иконой клуба.

Getty Images

Фейеноорд обыграл Милан по сумме двух матчей под руководством исполняющего обязанности тренера Паскаля Босхарта, а 23 февраля команду возглавил Робин ван Перси, который уже работал в тренерском штабе в 2020-2024 годах. Коренной реттердамец ван Перси в качестве игрока уже выигрывал с клубом Кубок УЕФА в сезоне 2001/02. Теперь он будет бороться с командой за трофей Лиги чемпионов, уже в качестве тренера.

В свою очередь, у Интера не было столь бурных событий-изменений по ходу сезона. Зато команда под руководством Симоне Индзаги показала мастер-класс по обороне на общем этапе, когда лишь Байеру удалось поразить ворота и обыграть миланцев.

"Это не только моя заслуга, – отметил вратарь Ян Соммер после седьмого сухого матча против Монако (3:0) в восьмом туре. – Мы защищаемся все вместе. Это прекрасно, и я думаю, что это ключ к нашему успеху".

При этом, ориентировочно, до середины марта голкипер не поможет своей команде, так как 19 февраля получил перелом большого пальца руки.

Травмированные

Фейеноорд: Джордан Лотомба, Джастин Бейлоу, Крис Кевин Надье, Барт Ньивкоп, Квинтен Тимбер, Рамиз Зерруки, Гернот Траунер, Аясэ Уэда, Факундо Гонсалес

Интер: Ян Соммер, Маттео Дармиан, Карлос Аугусто, Федерико Димарко

Прогноз букмекеров:

Победа Фейеноорда – 5.89

Ничья – 4.36

Победа Интера – 1.55

ПСЖ – Ливерпуль

ПСЖ ярко провел стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов, обыграв другой французский клуб Брест с общим счетом 10:0. Это показало более чем серьезные намерения парижского клуба-гранда пройти весь путь в этом турнире до конца. Но для выхода в следующую стадию парижанам необходимо теперь одолеть лучший клуб по итогам общего этапа.

В этом розыгрыше Ливерпуль потерпел лишь одно поражение, выиграв остальные семь матчей, но Луис Энрике считает, что его команде по силам переиграть столь мощного соперника. Впечатляющая форма линии атаки ПСЖ дает все основания для подобного оптимизма. Впервые в Лиге чемпионов семь разных игроков одной команды забили голы в одном матче. Это случилось в повторной игре ПСЖ с Брестом.

Getty Images

С другой стороны, уверенное выступление ПСЖ в стыковых матчах, а также победа над Манчестер Сити со счетом 4:2 на общем этапе не оставили у Арне Слота никаких сомнений в высочайшем уровне действующего чемпиона Франции.

"В соперники нам досталась команда с настоящей европейской родословной, – отметил тренер Ливерпуля. – Мы будем с нетерпением ждать этого вызова".

Травмированные

ПСЖ: –

Ливерпуль: Джо Гомес, Тайлер Мортон, Конор Брэдли

Прогнозы букмекеров

Победа ПСЖ – 2.39

Ничья – 3.72

Победа Ливерпуля – 2.79

Бенфика – Барселона

Команды уже встречались в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, на общем этапе, и тогда их очное противостояние вышло невероятно ярким. На двоих команды забили девять голов, а победителем игры с минимальным преимуществом стала Барселона – 5:4.

После той игры тренер каталонцев Ханси Флик признался, что никогда раньше не переживал такого камбэка. И, одновременно, гордился тем, что Барселона одолела действительно сильного соперника.

"Они очень хороши в переходах. Они заставили нас защищаться очень глубоко", – заметил Флик.

А вот Бруну Лаже после того поражения призвал игроков учиться на своих ошибках. "Мы должны взять себя в руки, – отметил тренер Бенфики. – Нужно смотреть вперед и извлечь урок из этого результата, из последних минут игры".

Что будет теперь? Каталонцы сейчас явно на ходу, воспользовались небольшим кризисом в игре извечного соперника Реала и вышли на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. У команды серия из шести побед подряд в чемпионате Испании и, вряд ли, ее кто-то может остановить. А в Лиге чемпионов команда финишировала второй на общем этапе, вслед за Ливерпулем. Каталонцы одержали шесть побед при одной ничьей и поражении. Помимо всего прочего Флик может рассчитывать на прекрасную статистику Роберта Левандовски именно против Бенфики. Поляк забивал в пяти матчах подряд с этой командой – дубль с пенальти в Лиссабоне увеличил его актив на этом отрезке до девяти голов.

С другой стороны, Бенфика идет на втором месте в чемпионате Португалии, отставая от Спортинга на три балла. Однако, команда выиграла четыре последних матча чемпионата и одолела Брагу в четвертьфинале Кубка Португалии – 1:0. А в противостоянии с Монако в стыковых матчах плей-офф ЛЧ после минимальной победы в гостях (0:1), не без труда сумела сдержать напор монегасков дома, 3:3.

Getty Images

Стоит также отметить, что Трубин в последних трех матчах на внутренней арене оставлял ворота своей команды в неприкосновенности. И только в ответной игре с Монако позволил себе пропустить трижды. Украинский вратарь в хорошей форме.

Травмированные

Бенфика: Анхель Ди Мария, Ману Силва, Флорентино, Тиагу Говея, Ренату Саншеш, Александер Ба

Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен, Марк Берналь

Прогноз букмекеров

Победа Бенфики – 3.76

Ничья – 4.23

Победа Барселоны – 1.85

Бавария – Байер

В этом матче Бавария сыграет с действующим чемпионом Германии. Более того, своим чемпионством команда из Леверкузена прервала гегемонию суперклуба из Мюнхена, который 11 лет подряд выигрывал титул. И сейчас это противостояние более чем принципиальное. Об этом говорит и тот факт, что Бавария не может выиграть у Байера уже в шести матчах подряд.

Вместе с тем, Бавария едва пробилась в 1/8 финала, с большим трудом одолев в стыковых матчах плей-офф Селтик. Шотландцы проиграли на своем поле (1:2), но долго вели в счете в ответном матче в Мюнхене. И только гол Альфонсо Дэвиса на 90+4 минуте, в самой концовке игры, позволил Баварии избежать дополнительного времени и, возможно, вылета из еврокубков.

Getty Images

На фоне того успеха Дэвис рассуждает с большой долей оптимизма: "У Леверкузена сильная команда, и мы знаем, что уже давно не обыгрывали их. Но все же я оптимистично настроен и верю, что теперь мы добьемся успеха".

В любом случае, Байер существенно отстает от Баварии в таблице Бундеслиги – 61 очко у лидера Баварии против 53 у Байера, идущего на 2-м месте. Но последняя встреча с мюнхенцами дает команде из Леверкузена повод для уверенности. Коллектив Хаби Алонсо не позволил соперникам нанести ни одного удара в створ своих ворот, когда принимал Баварию 15 февраля. Тренер затем сказал, что они "играли почти идеально", несмотря на ничью 0:0.

Кстати, в итоговой таблице общего этапа ЛЧ Байер занял 6-е место и напрямую прошел в 1/8 финала. В то же время Бавария финишировала на 12-м месте, в результате чего и попала в стыковые матчи с Селтиком. Вот только плотность в итоговой таблице ЛЧ настолько зашкаливала, что разница между 6-й и 12-й командами составила всего… 1 очко.

Последнее немецкое дерби в Лиге чемпионов прошло в финале 2013 года на "Уэмбли", где Бавария победила дортмундскую Боруссию со счетом 2:1. Как-то будет в этот раз…

Травмированные

Бавария: Джошуа Киммих, Александар Павлович

Байер: Жанюэль Белосян, Мартен Терье, Эдмонд Тапсоба

Прогнозы букмекеров

Победа Баварии – 1.78

Ничья – 3.88

Победа Байера – 4.41

Где смотреть матчи Лиги чемпионов онлайн

Прямой эфир матчей Лиги чемпионов в Украине доступен на каналах "Megogo Футбол", которые входят в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Что касается центральной игры сегодняшнего дня ПСЖ – Ливерпуль, то перед матчем и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Матч Фейеноорд – Интер начнется в 19:45 по киевскому времени. Остальные игры – в 22:00 по Киеву.