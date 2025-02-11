Лига чемпионов: французское противостояние и суперматч в Манчестере

Во вторник, 11 февраля, в Европе пройдут первые четыре матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Вечер начнется игрой двух французских команд – Бреста и ПСЖ, а затем состоятся три игры одновременно, центральной из которых, безусловно, будет противостояние Манчестер Сити и мадридского Реала.

"Чемпион" представляет пары участников сегодняшних матчей главного еврокубка.

Манчестер Сити – Реал

Сегодняшнее состояние подопечных Пепа Гвардиолы очень далеко от оптимального. Команда с большим трудом преодолела групповой турнир Лиги чемпионов и уже практически потеряла надежду на борьбу за титул чемпиона в английской Премьер-лиге. В последнем матче чемпионата "горожане" были разгромлены Арсеналом (1:5), а в текущей турнирной таблице отстают от лидеров из Ливерпуля, ни много ни мало, на 15 баллов. У команды 12 побед при 5 ничьих и 7 поражениях – показатели едва ли не середняка лиги.

Более того, в минувшие выходные МанСити играл против Лейтон Ориент, середняка (9-е место в турнирной таблице) третьего по значимости дивизиона английского футбола и… проигрывал по ходу матча. Лишь за 11 минут до конца игры, на 79-й, Кевин Де Брейне забил победный гол (2:1), но на последних минутах соперник атаковал, а Гвардиоле оставалось только качать головой.

Впереди матчи с Реалом, которые станет отличной проверкой для Сити на способность к большим победам в нынешнем сезоне.

В свою очередь, команда Карло Анчелотти на данный момент лидирует в чемпионате Испании, но с минимальным отрывом от конкурентов. У Реала 50 очков против 49 у Атлетико и 48 – у Барселоны. Более того, в последних матчах Реал сначала проиграл Эспаньолу (0:1), а затем сыграл вничью с Атлетико (1:1), растеряв свое солидное преимущество перед соперниками в турнирной таблице.

Вместе с тем, Реал выиграл в четвертьфинале Кубка Короля у Леганеса (3:2), продолжая борьбу за победу в обоих национальных турнирах.

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А вот в Лиге чемпионов Реал выступает в нынешнем сезоне совсем неровно, одержав пять побед при 3 поражениях – 11-е место в итоговой таблице. Команда не смогла напрямую выйти в плей-офф, а теперь, волей жребия, вынуждена будет бороться за выход в ⅛ финала с МанСити (22-е место).

Травмированные

Реал: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Лукас Васкес

Манчестер Сити: Родри, Нико Гонсалес, Жереми Доку, Натан Аке

Прогнозы букмекеров:

Победа Ман Сити – 2.28

Ничья – 3.82

Победа Реала – 2.90

Брест – ПСЖ

В этой паре, в отличие от противостояния МанСити и Реала, есть явный фаворит. Им, конечно же, является ПСЖ. Гранд французского футбола, 12-кратный чемпион страны (с сезона 2012/13 выиграл 10 из 12 титулов чемпиона страны) уверенно лидирует и в нынешнем сезоне. У команды 53 очка (16 побед, 5 ничьих и красноречивый 0 в графе поражения) и она на 10 баллов опережает идущий на 2-м месте Марсель. В двух последних матчах чемпионата команда обыграла Монако (4:1) и… Брест, разгромив своего сегодняшнего соперника на выезде – 2:5.

А между этими двумя матчами обыграла Ле-Ман в Кубке Франции (3:0) и вышла в четвертьфинал турнира.

А вот в Лиге чемпионов команда Луиса Энрике выступает посредственно, заняв лишь 15-е место в таблице из 36 коллективов. На счету парижан 4 победы при 1 ничьей и 3 поражениях – 13 очков. Разумеется, с такими показателями команде нельзя было рассчитывать на выход в 1/8 финала напрямую. Впрочем, со жребием в раунде плей-офф команде явно повезло.

В чемпионате Франции Брест только в последнее время набрал ход, выйдя на 8-е место в таблице. В последних пяти матчах у команды 4 победы при 1 поражении. Всего же у команды Эрика Руа 10 побед при 1 ничьей и 10 поражениях – 31 очко и 22 балла отставания от ПСЖ.

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В то же время, Брест занял 18-е место в таблице Лиги чемпионов с теми же показателями, что и ПСЖ – 4 победы, ничья и 3 поражения. Только разница мячей у Бреста оказалась хуже, -1 против +5 у парижан. Кроме ПСЖ и Бреста, по 13 очков в итоговой таблице набрали еще один французский клуб Монако, а также Бенфика (Португалия) и Фейеноорд (Нидерланды).

На итоговое место Бреста в таблице Лиги чемпионов повлиял и результат игры с донецким Шахтером. Команда Марино Пушича обыграла соперника 2:0, в 7-м туре, когда Брест теоретически мог еще зацепиться даже за место в Топ-8 и прямой выход в ⅛ финала. А в последнем 8-м туре французская команда уступила Реалу (0:3) и скатилась в середину турнирной таблицы.

В последних матчах, после домашнего поражения от ПСЖ, Брест одержал гостевую победу над Нантом (0:2), а посреди минувшей недели сыграл матч Кубка Франции, в котором на выезде одолел Труа (1:2) и вышел в четвертьфинал кубкового турнира.

Травмированные

ПСЖ: Варрен Заир-Эмри

Брест: Брадли Локо, Йонас Мартин, Жордан Амави

Прогнозы букмекеров:

Победа Бреста – 7.96

Ничья – 5.36

Победа ПСЖ – 1.36

Спортинг – Боруссия

Лиссабонский Спортинг в этом сезоне является лидером чемпионатом Португалии с отрывом от Бенфики Анатолия Трубина на 4 очка и Порту – на 8 баллов. Команда Руя Боржеса выиграла 16 матчей при 3 ничьих и 2 поражениях. Но больше всего поражает разница забитых и пропущенных мячей команды – 57-16, или "+41".

Правда, именно сейчас бело-зеленая команда чуть сбавила темп. В пяти последних матчах лиссабонцы одержали три победы при двух ничьих. Так, в минувшую пятницу команда сыграла вничью с Порту (1:1), не сумев увеличить свой отрыв от конкурентов в турнирной таблице. До этого, кстати, в 2025-м году в очных противостояниях с грандами Спортинг одолел Порту в полуфинале Кубка лиги (1:0), но проиграл Бенфике в финале турнира (1:1, по пенальти 6:7).

В Лиге чемпионов Спортинг в 2025-м также не блистал. Команда сначала уступила РБ Лейпциг (1:2), а потом сыграла вничью с Болоньей (1:1). Между тем, в осенней части сезона команда одержала три победы (одолев, в частности, МанСити со счетом 4:1) и один раз сыграла вничью. Набрав 11 баллов, команда из Лиссабона заняла предпоследнее "проходное" 23-е место. Также по 11 очков набрали МанСити, Брюгге и Динамо (Загреб), но именно Динамо оказалось "лишним" по дополнительным показателям.

В свою очередь, немецкая Боруссия из Дортмунда является середняком турнирной таблицы Бундеслиги и Лига чемпионов – едва ли не единственный шанс команды проявить себя в этом сезоне во всей красе. В национальном чемпионате у команды 8 побед при 5 ничьих и 8 поражениях – 29 очков и 11-е место. А в пяти последних матчах у команды 3 поражения при одной ничьей и победе.

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1 февраля команда на выезде обыграла Хайденхайм (1:2), а спустя ровно неделю, в минувшую субботу, дома уступила Штутгарту с тем же счетом 1:2.

В Лиге чемпионов команда также выступает крайне неровно, но в последнем 8-м туре основного этапа обыграла Шахтер (3:1). Эта победа позволила немецкому коллективу занять 10-е место в турнирной таблице с 15 очками – 5 побед при 3 поражениях.

Травмированные

Спортинг: Нуно Сантос, Педру Гонсалеш, Жени Катаму

Боруссия: Феликс Нмеча, Карни Чуквуэмека, Рами Бенсебаини

Прогноз букмекеров:

Победа Спортинга – 2.26

Ничья – 3.63

Победа Боруссии – 3.07

Ювентус – ПСВ

В паре Ювентус – ПСВ также есть явный фаворит и это, конечно же, туринская команда. Пусть в этом сезоне Ювентус и не блистает, ни на внутренней, ни на международной арене.

В Серии А команда из Турина идет на 5-м месте, отставая от лидера Наполи на 12 очков (43 против 55). В 24 играх на счету "Старой синьоры" 10 побед при 13 ничьих и 1 поражении. Впрочем, в последних турах у команды дела явно идут на поправку – 3 победы, ничья и поражение. Так, в последнем туре, Ювентус выиграл в гостях у Комо (1:2), а до этого разгромил дома Эмполи - 4:1, одержав две победы подряд. Правда, перед этим команда потерпела свое единственное поражение в сезоне, уступив лидеру Наполи, 1:2.

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В Лиге чемпионов туринская команда набрала всего 12 баллов в 8 матчах – 3 победы при 3 ничьих и 2 поражениях. Этого хватило для того, чтобы занять 20-е место при 24 командах-участницах плей-офф. При этом, команда уверенно шла в середине таблицы до 6-го тура, в частности, обыграв МанСити (2:0), но ничья с Брюгге и поражение от Бенфики в последних двух турах резко опустили команду вниз в турнирной таблице.

В то же время, ПСВ из Эйндховена растерял 9-очковое преимущество над Аяксом и идет на равных с соперниками из Амстердама в битве за титул чемпиона Нидерландов – по 51 очку. Вместе с тем, дуэт лидеров опережает Утрехт, который занимает 3-е место, на 9 баллов (42). В последних пяти турах ПСВ одержал только одну победу при 3 ничьих и поражении. В последних матчах ПСВ сыграл вничью с Виллем II (1:1) и НЕК (3:3).

Вместе с тем, в четвертьфинале национального Кубка команда обыграла Фейеноорд (2:0) и вышла в полуфинал турнира.

А вот в Лиге чемпионов в 2025-м ПСВ выиграл два матча подряд с одинаковым счетом 3:2 – у Црвены Звезды в Белграде и Ливерпуля дома. Это позволило подопечным Петера Боса занять 14-е место в итоговой таблице – 4 победы при 2 ничьих и 2 поражениях и 14 очках в таблице.

Травмированные

Ювентус: Глейсон Бремер, Хуан Кабаль, Андреа Камбьяссо, Пьер Калюлю

ПСВ: Рикардо Пепи, Малик Тилльман

Прогноз букмекеров:

Победа Ювентуса – 1.95

Ничья – 3.49

Победа ПСВ – 4.08

Где смотреть

Прямой эфир матчей Лиги чемпионов в Украине доступен на канале "Megogo Футбол", которые входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до начала центрального матча дня Манчестер Сити – Реал на канале "Megogo Футбол 1" и сразу после игры состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.