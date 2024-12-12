Шахтер за пределами зоны плейоф Ливерпуль уверенно лидирует в таблице Лиги чемпионов после 6 тура

Завершились матчи 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

По итогам шести игр единственная украинская команда в ЛЧ, донецкий Шахтер, расположилась на 27 строчке турнирной таблицы, чего недостаточно для квалификации в плей-офф турнира.

Напомним, что по новому регламенту Лиги чемпионов 24 команды выходят в плей-офф ЛЧ, клубы с 1 по 8 место квалифицируются напрямую в 1/8 финала, а те, кто займут позиции с 9 по 24, выйдут в 1/16-ю.

Донетчане проведут еще два поединка в основном этапе турнира. В январе "горняки" в номинально домашнем матче сыграют с Брестом, а затем встретятся с дортмундской Боруссией.

Возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов Ливерпуль, одержавший 6 побед в 6 поединках. Также в восьмерку лучших входят Барселона, Арсенал, Байер, Астон Вилла, Интер, Брест и Лилль.

Также уже три клуба досрочно упустили шансы на еврокубковую весну – это Янг Бойз, РБ Лейпциг и Слован Братислава.