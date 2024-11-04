Третий раз в истории. Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги чемпионов

Бригада украинских арбитров будет судить матч этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Украинская судейская бригада будет работать на поединке 4-го тура этапа лиги Лиги чемпионов сезона 2024/2025 Спарта (Чехия) – Брест (Франция). Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвёртого арбитра будет исполнять Виталий Романов, а в качестве ассистента арбитра ВАА будет Алексей Деревинский.

Матч Спарта (Чехия) – Брест (Франция) состоится 6 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

Стоит отметить, что до этого момента на матчах группового этапа Лиги чемпионов украинские судьи работали дважды: