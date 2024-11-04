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Третий раз в истории. Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги чемпионов

Володимир Клепач — 4 ноября, 11:27
Третий раз в истории. Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги чемпионов
Микола Балакін
FIFA

Бригада украинских арбитров будет судить матч этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Украинская судейская бригада будет работать на поединке 4-го тура этапа лиги Лиги чемпионов сезона 2024/2025 Спарта (Чехия) – Брест (Франция). Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвёртого арбитра будет исполнять Виталий Романов, а в качестве ассистента арбитра ВАА будет Алексей Деревинский.

Матч Спарта (Чехия) – Брест (Франция) состоится 6 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

Стоит отметить, что до этого момента на матчах группового этапа Лиги чемпионов украинские судьи работали дважды:

  • 16 сентября 1998 на поединке в Бильбао между испанским Атлетиком и норвежским Русенборгом в роли главного арбитра выступил симферополец Василий Мельничук.
  • 29 ноября 2023 года украинская судейская бригада в составе Николая Балакина (главный арбитр), Александра Беркута, Дмитрия Запороженко (ассистенты арбитра) и Ярослава Козика (четвертый арбитр) работала на игре Реал Сосьедад (Испания) - Зальцбург.
Ліга чемпіонів Микола Балакін Олексій Деревінський Олександр Беркут Віталій Романов Дмитро Запороженко

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