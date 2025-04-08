Арсенал с фантастическим дублем Райса разгромил Реал, Бавария уступила Интеру в Лиге чемпионов

Во вторник, 8 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лондонский Арсенал дома обыграл мадридский Реал. Дублем в составе хозяев поля отметился английский полузащитник Деклан Райс. Сначала на 58-й минуте он идеальным ударом обвел стенку и попал под стойку ворот Тибо Куртуа, а через 10 минут в похожем стиле оформил второй гол. Еще один гол в активе Микеля Мерино.

Отметим, что Райс стал первым игроком в плей-офф Лиги чемпионов, который отметился двумя голами со штрафных.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко встречу провел на скамейке запасных. В то же время голкипер "сливочных" Андрей Лунин пропускал поединок из-за повреждения полученного в матче Кубка Испании против Реал Сосьедада.

В другой встрече игрового дня Бавария в Мюнхене на "Альянц Арене" уступила Интеру. На гол Лаутаро Мартинеса в первом тайме немцы ответили точным ударом Томаса Мююлера на 85-й минуте игры. Однако уже через минуту миланцы разогнали стремительную контратаку, которую замкнул Давиде Фраттези.

Лига чемпионов-2024/25

1/4 финала, первые матчи, 8 апреля

Арсенал (Лондон) – Реал (Мадрид) 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 58 Райс, 2:0 – 70 Райс, 3:0 – 75 Мерино

Удаление: Камавинга 90+4 (вторая желтая)

Бавария (Мюнхен) – Интер (Милан) 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 38 Мартинес, 1:1 – 85 Мюллер, 1:2 – 88 Фраттези

Ответные матчи состоятся через неделю – 16 апреля.

В среду, 9 апреля, будет сыграно еще два четвертьфинальных поединка – ПСЖ примет Астон Виллу, а Барселона встретится с Боруссией Дортмунд.