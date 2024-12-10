Быстрый гол не помог: Шахтер в Гельзенкирхене разгромно уступил Баварии

На стадионе "Арена Ауф Шальке" в немецком Гельзенкирхене прошел матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал немецкую Баварию из Мюнхена. Поединок завершился поражением чемпиона Украины со счетом 1:5.

Несмотря на статус очевидного аутсайдера, команда Марино Пушича забила быстрый гол. На 6-й минуте Зубков запустил Кевина в прорыв, а тот качнул Кима и точно пробил в дальний нижний угол, открыв счет.

Впрочем, очень скоро номинальные гости восстановили статус-кво. Грам неудачно ушел в подкат и подарил мяч Лаймеру, который в упор расстрелял ворота Ризныка.

Незадолго до перерыва Судаков имел возможность снова вывести Шахтер вперед, однако упустил стопроцентный момент. А потом сработало всем известное правило: не забиваешь ты – забивают тебе: Марлон Гомес обрезался на ровном месте, и Мусиала отдал на свободного Мюллера, который в упор расстрелял ворота дончан.

На 68-й минуте Грам полетел в подкат против Боэ и снес соперника на входе в штрафную площадку, за что рефери назначил пенальти. К одиннадцатиметровой отметке подошел Олисе и безукоризненно пробил в левый от себя угол.

А в конце основного времени Мусиала и Олисе забили еще по голу и поставили финальную точку – 5:1 в пользу Баварии.

Чемпион Украины потерпел четвертое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, из-за чего не входит в зону выхода в стадию плей-офф турнира.

Лига чемпионов-2024/25

5 тур. 10 декабря

Шахтер – Бавария – 1:5

Гол: 1:0 – 6 Кевин, 1:1 – 11 Лаймер, 1:2 – 45 Мюллер, 1:3 – 70 Олисе (пенальти), 1:4 – 90 Мусиала, 1:5 – 90 Олисе

Шахтер: Ризнык – Грам, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон (Крыськив, 46), Кевин (Эгиналду, 77), Судаков, Бондаренко (Педриньо, 77), Зубков, Сикан (Траоре, 46).

Бавария: Перец – Геррейру (Боэ, 65), Ким Мин Чжэ, Упамекано, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане (Тель, 65), Олисе, Мусиала, Мюллер.

После шести туров Лиги чемпионов у Шахтера всего четыре очка, а Бавария набрала уже 12 баллов. В следующем туре "горняки" 22 января сыграют номинально домашний матч против французского Бреста.