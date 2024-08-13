Динамо победило Рейнджерс в Шотландии и шагает дальше в квалификации Лиги чемпионов

В шотландском Глазго на "Гэмпден-Парк" состоялся ответный матч третьего квалифайна Лиги чемпионов, в котором путевку в следующий раунд разыграли местный Рейнджерс и киевское Динамо.

Первая встреча в польском Люблине завершилась ничьей со счетом 1:1, так что в Глазго подопечным Александра Шовковского нужно было одерживать победу — если не в основное время, то в дополнительное или после серии пенальти.

Первый тайм прошел при равной борьбе, с небольшим количеством опасных моментов. А уже в начале второй 45-минутки Рейнджерс остался вдесятером из-за удаления Жефте, который локтем ударил Караваева в верховой борьбе и получил вторую желтую карточку.

Несмотря на численное большинство, "бело-синим" долгое время было сложно открыть счет. Отличную возможность отличиться голом на экваторе второго тайма упустил Виталий Буяльский, который не реализовал выход один на один с голкипером.

Соперники отвечали также опасными атаками и вплоть до 82 минуты не было уверенности, что киевляне обеспечат себе хотя бы овертайм. Однако затем Караваев с правого фланга отдал поперечную передачу на Пихаленка, а тот с двадцати метров низом положил мяч в угол. А еще через две минуты Шапаренко в левом углу штрафной отпасовал на Волошина, который точно пробил в ближний угол.

Динамо в большинстве одержало гостевую победу со счетом 2:0 и вышло в стыковые матчи квалификации Лиги чемпионов. До группового раунда самого престижного клубного турнира Европы осталось сделать последний шаг.

В завершающем раунде квалификации Лиги чемпионов соперником Динамо будет австрийский Зальцбург, обыгравший нидерландский Твенте со счетом 5:4 по сумме двух матчей.

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд

Ответный матч. 13 августа

Рейнджерс (Шотландия) — Динамо (Украина) 0:2

Голы: Пихаленок (82), Волошин (84)

Рейнджерс: Батленд — Йилмаз (Дэвис, 77), Сауттар, Преппер, Таверниер, Баррон, Дёманде (Д.Стерлинг, 68), Жефте, Лоуренс (Матондо, 85), Маккозленд (Черны, 46), Дессерс

Динамо: Бущан — Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев, Шапаренко, Бражко, Буяльский (Пихаленок, 75), Кабаев (Брагару, 75), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 68)