Ризнык попал в сборную тура Лиги чемпионов по версии SofaScore

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык попал в символическую сборную 5 тура Лиги чемпионов сезона-2024/25 по версии SofaScore.

Соответствующая информация появилась на аналитическом портале.

Украинец получил 10 баллов. В течение игры он совершил 15 сейвов, что является новым рекордом Лиги чемпионов.

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Ризнык превзошел достижение вратаря Црвены Звезды Омри Глазера, который год назад в игре с Манчестер Сити (1:3) совершил 13 сейвов.

Следует отметить, что первый тайм Шахтер провел очень удачно, ведь голы Даниила Сикана и Александра Зубкова подарили команде Марино Пушича преимущество в два гола.

Но удаление Педро Энрике в середине второй половины игры помогло ПСВ сделать камбэк.

Также 10 баллов получил хавбек итальянской Атланты Шарль де Каталаре. Его клуб уверенно разобрался со швейцарским Янг Бойз.