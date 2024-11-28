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Ризнык попал в сборную тура Лиги чемпионов по версии SofaScore

Руслан Травкін — 28 ноября 2024, 12:15
Ризнык попал в сборную тура Лиги чемпионов по версии SofaScore
Дмитро Різник
Шахтар

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык попал в символическую сборную 5 тура Лиги чемпионов сезона-2024/25 по версии SofaScore.

Соответствующая информация появилась на аналитическом портале.

Украинец получил 10 баллов. В течение игры он совершил 15 сейвов, что является новым рекордом Лиги чемпионов.

Team of the Week provided by Sofascore

Ризнык превзошел достижение вратаря Црвены Звезды Омри Глазера, который год назад в игре с Манчестер Сити (1:3) совершил 13 сейвов.

Следует отметить, что первый тайм Шахтер провел очень удачно, ведь голы Даниила Сикана и Александра Зубкова подарили команде Марино Пушича преимущество в два гола.

Но удаление Педро Энрике в середине второй половины игры помогло ПСВ сделать камбэк.

Также 10 баллов получил хавбек итальянской Атланты Шарль де Каталаре. Его клуб уверенно разобрался со швейцарским Янг Бойз.

Шахтар Дмитро Різник Ліга чемпіонів-2024/25

Шахтар

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