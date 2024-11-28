Ризнык попал в сборную тура Лиги чемпионов по версии SofaScore
Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык попал в символическую сборную 5 тура Лиги чемпионов сезона-2024/25 по версии SofaScore.
Соответствующая информация появилась на аналитическом портале.
Украинец получил 10 баллов. В течение игры он совершил 15 сейвов, что является новым рекордом Лиги чемпионов.
Ризнык превзошел достижение вратаря Црвены Звезды Омри Глазера, который год назад в игре с Манчестер Сити (1:3) совершил 13 сейвов.
Следует отметить, что первый тайм Шахтер провел очень удачно, ведь голы Даниила Сикана и Александра Зубкова подарили команде Марино Пушича преимущество в два гола.
Но удаление Педро Энрике в середине второй половины игры помогло ПСВ сделать камбэк.
Также 10 баллов получил хавбек итальянской Атланты Шарль де Каталаре. Его клуб уверенно разобрался со швейцарским Янг Бойз.