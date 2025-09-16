Тест
Что вы знаете о рекордах Лиги чемпионов. Узнайте в ТЕСТЕ
Колаж: Ганна Станович
Колаж: Ганна Станович
Дождались – уже сегодня стартует очередной основной этап Лиги чемпионов. Вот уже более трех десятилетий она меняет формат, количество участников и матчей, но остается неизменной в главном: здесь встречаются сильнейшие команды Европы.
Еще в начале девяностых президент УЕФА Леннарт Юханссон продвинул идею, что в главном еврокубке должны быть не только матчи на вылет – а затем и идею, что в нем должны играть не только чемпионы своих стран.
В честь рекордсменов главного еврокубка Чемпион подготовил специальный тест.