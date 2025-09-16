Украинская правда
Что вы знаете о рекордах Лиги чемпионов. Узнайте в ТЕСТЕ

Віталій Пасічний — 16 сентября 2025, 06:00
Колаж: Ганна Станович
Дождались – уже сегодня стартует очередной основной этап Лиги чемпионов. Вот уже более трех десятилетий она меняет формат, количество участников и матчей, но остается неизменной в главном: здесь встречаются сильнейшие команды Европы.

Еще в начале девяностых президент УЕФА Леннарт Юханссон продвинул идею, что в главном еврокубке должны быть не только матчи на вылет – а затем и идею, что в нем должны играть не только чемпионы своих стран.

В честь рекордсменов главного еврокубка Чемпион подготовил специальный тест.

1/10

Хто лідирує за кількістю матчів у Лізі чемпіонів у статусі тренера?

2/10

Хто найстарший тренер в історії турніру?

3/10

Хто лідирує за кількістю клубів, за які він зміг відзначитися в ЛЧ?

4/10

Найстарший автор голу в історії ЛЧ відзначився у матчі проти Шахтаря. А хто саме відправив м'яч у сітку воріт?

5/10

А хто став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів?

6/10

Найшвидший гол в історії ЛЧ після дебюту належить українцю. Якому саме?

7/10

Хто в ЛЧ забив найбільше голів після виходів на заміну?

8/10

Українцю належить і найшвидше вилучення в історії Ліги чемпіонів. Хто ж це був?

9/10

Хто, окрім Кріштіану Роналду, забивав у фіналах ЛЧ за дві різні команди?

10/10

А кому вдавалося виграти Лігу чемпіонів із трьома різними колективами?