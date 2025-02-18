Плей-офф Лиги чемпионов: испытание для Милана и шанс для Трубина и Ко

Во вторник, 18 февраля, в Европе определятся четыре участника 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В частности, "Милан" попытается отыграться после неожиданного поражения недельной давности в Роттердаме от "Фейенорда" (0:1), а "Бенфика" с Анатолием Трубиным – сохранить перевес, добытый в первой игре над Монако (1:0).

Four games with just one goal between the teams on aggregate ⚽#UCL pic.twitter.com/cBINfANCrV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2025

Чемпион представляет все пары плей-офф главного еврокубка, которые выйдут на поле сегодня вечером.

Бенфика – Монако

Неделю назад украинский голкипер команды из Лиссабона Анатолий Трубин оставил в неприкосновенности свои ворота, а его партнеры сумели забить гол и одержать важнейшую гостевую победу.

Вангелис Павлидис забил победный гол в самом начале второго тайма, на 48-й минуте, и сделал свою команду фаворитом ответной игры. Впрочем, "Бенфика" – фаворит условный, никто не сбрасывает со счетом монегасков, которые вполне способны одержать и минимальную победу (тогда будет овертайм и, возможно, серия пенальти), и победу с разницей в два мяча и более.

Даже в отсутствие ливийского полузащитника Али Аль-Моатасембелла, который был удален в первой игре с "Бенфикой". Он лишь в зимнее межсезонье пришел в команду, успел в "Монако" сыграть в двух матчах чемпионата Франции, но еще далеко не стал тем футболистом, от которого критически зависит вся игра команды.

В свою очередь, автор победного гола Павлидис отмечает:

"Если ты можешь побеждать и забивать, это здорово. Сейчас мы на шаг впереди, но этого недостаточно. Знаем, что "Монако" будет готов к следующей игре. Мы должны сохранять предельную концентрацию".

Накануне "Орлы" одержали победу в чемпионате Португалии над "Санта-Кларой" (1:0) и продолжают погоню за "Спортингом" в турнирной таблице, отставая от лидера турнирной таблицы на 2 очка.

"Монако" в чемпионате Франции разгромил "Нант" (7:1) и продолжает заочную борьбу с "Ниццей" за 3-е место и попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона французской Лиги 1 – у обоих коллективов по 40 очков.

У обеих команд добавились травмированные – хавбек "монегасков" Головин получил травму в первой игре, а полузащитник лиссабонцев Флорентину – в воскресенье, в игре чемпионата Португалии.

Травмированные

Бенфика: Анхель Ди Мария, Ренато Санчес, Артур Кабрал, Александер Ба, Ману Силва, Флорентину.

Монако: Фоларин Балоган, Джордж Иленихена, Вилфрид Синго, Александр Головин.

Прогнозы букмекеров

Победа Бенфики – 1,81;

Ничья – 4,11;

Победа Монако – 3,97.

Милан – Фейенорд

Матч, пожалуй, вызывающий наибольшую интригу в еврокубковых соревнованиях в этот день.

Смогут ли "россо-нерри" обыграть соперника, который по всем раскладам считался аутсайдером в противостоянии. Неделю назад ошиблись и букмекеры, дававшие 3,26 на победу "Фейенорда", и многие специалисты. Команде из Роттердама удалось сковать атакующие усилия гостей, а единственный гол в том матче забил бразильский нападающий "Фейенорда" Игор Пайшан уже на 3-й минуте – 1:0.

С другой стороны, "Милан", на счету которого 7 трофеев Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, за последние 10 лет лишь однажды дошел до стадии 1/8. Групповой этап стал для команды за это время словно проклятым. Сможет ли она его преодолеть на сей раз? Ответ на этот вопрос мы узнаем сегодня вечером.

Защитник Милана Кайл Уокер перед ответной игрой отметил:

"Мы можем переломить ситуацию. Дело не только в нападающих – вся команда должна вносить свой вклад в забивание голов".

В минувшую субботу "Милан" обыграл "Верону" (1:0) и идет на 7 месте в турнирной таблице Серии А. В свою очередь, "Фейенорд" разделил очки с "Бредой" (0:0) и идет на 4-м месте в текущей таблице Эредивизи.

К списку травмированных у "Фейенорда" по итогам первого матча с "Миланом" добавились Квентин Тимбер и Айасе Уэда. А вот у "Милана" последние дни обошлись без повреждений для игроков.

Травмированные

Милан: Алессандро Флоренци, Эмерсон, Рубен Лофтус-Чик, Варрен Бондо

Фейенорд: Джордан Лотомба, Джастин Бейлоу, Крис-Кевин Надже, Рамис Зерруки, Кэлвин Стенгс, Барт Ньивкоп, Ин Бом Хван, Гернот Траунер, Квентин Тимбер, Айасе Уэда

Прогнозы букмекеров

Победа Милана – 1.43;

Ничья – 4,81;

Победа Фейенорда – 7.22.

Бавария – Селтик

А в этой паре, после выездной победы мюнхенцев, судьба противостояния фактически предрешена. Уж слишком мощна "Бавария" в сравнении с "кельтами". Что и доказала в середине первого матча, забив дважды в конце первого тайма – начале второго таймов. Голы Олисе и Кейна создали гостям большое и комфортное преимущество. И только ответный гол Маэды возродил какое-то подобие интриги.

При этом "Селтик" оказывал давление в концовке, но именитый соперник выдержал давление и сохранил гостевую победу. А учитывая тот факт, что ответная игра пройдет в Мюнхене, шансы на то, чтобы отыграться у "Селтика" будут если и не нулевые, то минимальные.

Команда может блеснуть дома, на родном "Селтик Парк", овеянном легендами и более чем столетней историей побед. Но в гостях, а тем более в еврокубках, "зелено-белые" зачастую превращаются в посредственную команду, которая не стоит и десятой части своего домашнего потенциала.

Тем не менее, наставник "Селтика" Брендан Роджерс с оптимизмом ждет ответной встречи. Североирландскому специалисту понравилось, как его команда поджала соперника на своей половине поля на последних минутах.

"При счете 2:1 "Баварии" пришлось очень нелегко в концовке, – прокомментировал он. – От этого мы можем отталкиваться. У нас есть еще один шанс. Терять уже нечего. Нужно ехать в Мюнхен и сыграть так, чтобы потом ни о чем не жалеть. А там уже будет видно".

Защитник "Баварии" Эрик Дайер остался доволен надежными действиями в обороне и, в случае с голом Майкла Олисе, зрелищностью игры своей команды.

"В защите было несколько важных блоков, отборов, выносов мяча головой, – сказал англичанин. – Такие детали всегда будут важны. Мы победили и теперь можем отправиться домой и готовиться к ответному матчу".

В выходные "Селтик" разгромил "Данди Юнайтед" (3:0) и по-прежнему уверенно лидирует в турнирной таблице Премьершипа (13 очков преимущества над "Рейнджерс").

А "Бавария" поделила очки с "Байером" (0:0) в матче лидеров Бундеслиги, сохранив 8-очковый отрыв от главного конкурента в таблице.

У "Баварии" из списка травмированных исчез Хироки Ито, а у "Селтика" лазарет по-прежнему пуст.

Травмированные

Бавария: Даниэль Перец, Алфонсо Дейвис, Жоау Пальинья.

Селтик: травмированные отсутствуют.

Прогноз букмекеров

Бавария – 1.15;

Ничья – 8.92;

Селтик – 16.06;

Аталанта – Брюгге

А вот в игре "Аталанты" и "Брюгге" сплошные интриги.

Бельгийская команда победила на своем поле с минимальным счетом 1:0 и теперь приложит все усилия для сохранения победного счета и выхода в 1/8 финала.

В Брюгге хозяева поля открыли счет уже на 15-й минуте, когда Ферран Жуджла нанес точный удар. И если в концовке первого тайма Марио Пашалич смог сравнять счет, то во второй половине игры постоянное давление Брюгге на ворота соперников привело к тому, что на 90+4 минуте в ворота бергамасков был назначен пенальти, который реализовал Нильссон.

Сможет ли Аталанта взять реванш?

Безусловно, потенциал представителя Серии А намного выше. Но уж слишком хорош был этот "Брюгге" для этой "Аталанты" в первом матче недельной давности.

"Мы можем гордиться тем, как представляем свой клуб, – сказал тренер Брюгге Ники Хайен. – Во втором тайме мы хорошо отреагировали на пропущенный гол и продолжали играть в свою игру".

В промежутке между двумя очными встречами "Брюгге" потерял очередные два очка в Лиге Жюпиле, сыграв вничью с "Сент-Трюйденом" (2:2) и уже на 8 очков отстает от лидера таблицы "Генка", продолжая удерживать 2 место.

"Аталанта" поделила очки с "Кальяри" (0:0) и упустила шанс приблизиться к "Интеру", который проиграл свой матч, в борьбе за 2 место в таблице Серии А.

Из списка травмированных у Аталанты исчез Марко Карнесекки, а у Брюгге в лазарете по-прежнему находится только Бьорн Мейер.

Травмированные

Аталанта: Джорджио Скальвини, Одилон Коссуну, Джанлука Скамакка, Адемола Лукман, Сеад Колашинац, Даниэль Мальдини

Брюгге: Бьорн Мейер

Прогноз букмекеров

Победа Аталанты – 1.53;

Ничья – 4.47;

Победа Брюгге – 5.92.

Где смотреть?

Прямой эфир матчей Лиги чемпионов в Украине доступен на каналах "Megogo Футбол", которые входит в пакеты "Максимальный" и "Спорт" медиасервиса MEGOGO.

На канале "Megogo Футбол 1" за час до центральной игры дня "Бенфика" – "Монако" и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Матч "Милан" – "Фейенорд" начнется в 19.45 по киевскому времени, остальные игры – в 22.00.