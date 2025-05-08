Разбитые витрины и массовые беспорядки: фанаты ПСЖ устроили хаос на улицах Парижа

Триумф ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов, который завершился победой над Арсеналом (2:1) и выходом в финал, обернулся ночью настоящего безумия на улицах Парижа.

То, что должно было стать праздником для болельщиков, превратилось в массовые беспорядки, нападения, поджоги и трагедии.

Во время уличных гуляний автомобиль на большой скорости врезался в толпу людей. По предварительным данным, несколько человек получили серьезные травмы, некоторые из них – в критическом состоянии.

Реакция фанатов была мгновенной: десятки людей бросились за машиной, вытащили водителя из салона, а авто буквально сожгли в нескольких метрах от места инцидента.

Позже машину нашли уничтоженной, но официально не подтверждено, задержан ли водитель.

В результате ночных событий полиция задержала по меньшей мере 43 человека. Некоторые фанаты также атаковали правоохранителей, и есть сообщения о раненых полицейских.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против Интера. Решающий матч турнира состоится 31 мая на "Альянц Арене".

На "Чемпионе" также доступен видеообзор матча ПСЖ против Арсенала.