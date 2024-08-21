Динамо проиграло Зальцбургу в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В польском Люблине состоялся первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское Динамо принимало австрийский Зальцбург. Вице-чемпион Украины потерпел поражение со счетом 0:2.

Подопечные Александра Шовковского с первых минут пытались действовать первым номером, однако реализовать голевые возможности не смогли. В отличие от "бело-синих", Зальцбург на классе воспользовался своими моментами.

На 29-й минуте Попов ошибся в центре поля, Ео толкнул мяч через центр на ход Нене, а тот в штрафной пробил без шансов для Бущана в правый угол, открыв счет.

Сразу после перерыва "красные быки" удвоили свое преимущество. Караваев в штрафной зоне киевлян сфолил против Ео, из-за чего рефери назначил одиннадцатиметровый, который впоследствии уверенно реализовал Кьергор.

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Динамо не опускало руки и вполне могло как минимум сокращать разрыв в счете, однако удача повернулась к украинской команде спиной. На 83-й минуте соперника спасла стойка после удара головой от Попова во время розыгрыша углового.

Итог — Динамо одной ногой в Лиге Европы. Киевляне должны совершить настоящий подвиг в Зальцбурге, чтобы вырвать желанную путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 27 августа.

Лига чемпионов, плей-офф квалификации

Первый матч. 21 августа

Динамо (Украина) — Зальцбург (Австрия) 0:2

Голы: Нене, 29, Кьергор, 50, пен

Динамо: Бущан — Караваев (Тымчик, 71), Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко (Михайленко, 64), Шапаренко, Ярмоленко (Волошин, 64), Пихаленок, Кабаев (Супряга, 88), Ванат (Брагару, 7

Зальцбург: Бласвих — Дедич, Пентковски, Беду, Терзич (ван дер Бремпт, 26), Бидструп, Гурна-Дуат (Дагим, 69), Кьергор (Ратков, 86), Доржелес (Капальдо, 69), Ео (Лукич, 69), Глух