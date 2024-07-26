Левый берег по пенальти прошел Металлист 1925 на пути к финалу "Турнира четырех"

Левый берег и Металлист 1925 определили первого финалиста "Турнира четырех" за право заменить Днепр-1 в Украинской Премьер-лиге.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти более точными оказались игроки Левого берега.

Уже на первой минуте защитник Левого берега получил предупреждение за опасный фол вблизи штрафной площади. Ари Моура пробил со штрафного, направив мяч под самую перекладину, но вратарь Левого берега Максим Механив спас свою команду.

Уже через минуту ему пришлось делать это снова. Сначала тот же Моура нанес удар из-за пределов штрафной, а затем Раймонд Овусу добивал с близкой дистанции, но непробиваемый Механив совершил еще два ярких сейва.

После непродолжительного затишья Металлист 1925 продолжил свои атакующие порывы. Это привело к очередной опасному стандарту, когда Владислав Войцеховский сбил Капинуса на подступах к штрафной.

После непродолжительного затишья Металлист 1925 года продолжил свои атакующие порывы. Это привело к очередному опасному стандарту, когда Владислав Войцеховский сбил Дмитрия Капинуса на подступах к штрафной. Артем Борячук целил в дальнюю "девятку", но мяч пролетел чуть выше ворот.

Несмотря на многочисленные моменты Металлиста 1925 года, счет открыли хозяева (матч проходил на арене "Левый берег"). Иван Когут выдал идеальный прострел на дальнюю штангу, а Войцеховский буквально занес мяч в ворота.

После перерыва Металлист 1925 продолжил действовать первым номером, но благодаря уверенной игре в защите Левый берег удерживал минимальное преимущество... пока Василий Кравец не спас харьковчан на предпоследней минуте компенсированного времени и не перевел матч в серию пенальти!

Решающий промах в серии допустил Ари Моура. Он наносил последний удар в составе Металлиста 1925 и пробил в стойку.

"Турнир четырех" за право сыграть в УПЛ

Полуфинал

26 июля

Левый берег - Металлист 1925 - 1:1 (по пенальти 5:4)

Голы: Войцеховский 45+1, Портной 90+4

Левый берег: Механив, Соколов, Самар, Акимов, Дударенко, Банада, Синица, Дедух, Войцеховский, Когут, Сухоручко.

Металлист 1925: Мозиль, Пасич, Кравец, Имереков, Капинус, Юрченко, Чурко, Гармаш, Борячук, Моура, Фримпонг.

Предупреждение: Самар 1, Войцеховский 14, Дедух 33 - Сидоров 76, Имереков 79

В финале "Турнира четырех" Левый берег встретится с победителем пары Минай . Эпицентр. Матч между этими командами также пройдет сегодня, 26 июля. Начало уже в 18:00 по киевскому времени.