Левый берег одолел Черноморец и одержал дебютную победу в УПЛ

Киевский Левый берег одержал минимальную победу над одесским Черноморцем в матче 4 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счётом 1:0. Хозяева вышли вперед в середине первого тайма. Дебютным голом для клуба в УПЛ отличился Андрей Якимов, "аисты" забили после розыгрыша штрафного удара.

Второй тайм проходил при равной борьбе с небольшим преимуществом "моряков". Однако самый опасный момент возник именно у ворот одесситов, когда Сухоручко пробивал в створ ворот с близкого расстояния, но спас Артур Рудько.

Левый берег даже сумел отличиться второй раз, однако за секунду до взятия ворот главный арбитр зафиксировал нарушение правил. Черноморец имел опасные моменты. Сначала на 71 минуте, когда хороший удар нанес Пшеничнюк, но голкипер хозяев спас команду. Затем Механив на 79 минуте отбил и удар от Нето.

В конце концов счет остался неизменным.

Чемпионат Украины — УПЛ

4 тур, 26 августа

Левый берег - Черноморец 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Якимов (29)

Левый берег: Механов – Сидней (Шаповал, 46), Самар, Якимов (Семенов, 83), Соколов – Дидух, Банада – И. Когут (М. Когут, 46), Спиваков, Синица (Войцеховський, 86) – Сухоручко

Черноморец: Рудько – Кисель, Бутко, Удод, Кайо – Петряк (Нето, 69), Шпорн (Белошевский, 69), Габелок (Васильев, 80) – Янаков (Пшеничнюк, 63), Хобленко (Калин, 80), Попов

Предупреждения: Дидух, 45, Банада, 55 – Шпорн, 7, Петряк, 35, Бутко 58

Левый берег одержал свою дебютную победу в УПЛ. Теперь у команды 3 очка за 4 матча. У Одесского клуба столько же зачетных пунктов. Команды делят 11-12 место в турнирной таблице.