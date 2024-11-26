Больше только у Месси и Роналду: Левандовский забил юбилейный гол в Лиге чемпионов

Форвард Барселоны Роберт Левандовский отличился 100-м голом в Лиге чемпионов.

В матче против французского Бреста нападающий реализовал 11-метровый на 10-й минуте игры, который сам и заработал.

Роберт стал третьим игроком в истории, которому подчинилась цифра в 100 голов в Лиге чемпионов. Больше только у Криштиану Роналду, забившего 140 голов в 183 матчах и Лионеля Месси – 129 голов в 163 играх.

100 - Robert Lewandowski has become just the third player to score 100 goals in the UEFA Champions League, along with Cristiano Ronaldo (140) and Lionel Messi (129). Exclusive. pic.twitter.com/GoXQqSQW8l — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024

В текущем сезоне на счету Левандовского 21 гол и 2 ассиста в 19 матчах за каталонский клуб во всех турнирах. Ранее поляка признали лучшим игроком октября в испанской Ла Лиге.