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Больше только у Месси и Роналду: Левандовский забил юбилейный гол в Лиге чемпионов

Олександр Булава — 26 ноября 2024, 23:05
Больше только у Месси и Роналду: Левандовский забил юбилейный гол в Лиге чемпионов
Роберт Левандовський
Getty images

Форвард Барселоны Роберт Левандовский отличился 100-м голом в Лиге чемпионов.

В матче против французского Бреста нападающий реализовал 11-метровый на 10-й минуте игры, который сам и заработал.

Роберт стал третьим игроком в истории, которому подчинилась цифра в 100 голов в Лиге чемпионов. Больше только у Криштиану Роналду, забившего 140 голов в 183 матчах и Лионеля Месси – 129 голов в 163 играх.

В текущем сезоне на счету Левандовского 21 гол и 2 ассиста в 19 матчах за каталонский клуб во всех турнирах. Ранее поляка признали лучшим игроком октября в испанской Ла Лиге.

Барселона Брест Роберт Левандовський Ліга чемпіонів Ліга чемпіонів-2024/25

Роберт Левандовський

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