Хоффенхайм – Динамо: анонс матча основного этапа Лиги Европы

В четверг, 3 октября, киевское Динамо проведет второй матч в основном этапе Лиги Европы сезона-2024/25. Соперником "бело-синих" будет германский Хоффенхайм. Встреча состоится на стадионе "ПреЗеро Арена" в городе Зинсхайм. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по Киеву. Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи.

Динамо

Команда Александра Шовковского в сезоне-2023/24 Украинской Премьер-лиги проиграла борьбу за чемпионство Шахтеру и получила право побороться за Лигу чемпионов в квалификационных раундах. Там киевляне сначала дважды разгромили сербский Партизан (6:2, 3:0), затем прошли шотландский Рейнджерс (1:1, 2:0), однако в решающем матче за выход в основной этап ЛЧ уступили австрийскому Зальцбургу (0:2, 1:1).

В Лиге Европы Динамо уже сыграло один матч против итальянского Лацио. Этот поединок завершился разгромным поражением (0:3). Кроме Хоффенхайма, киевляне также встретятся с Ромой, венгерским Ференцварошем, испанским Реалом Сосьедад, турецким Галатасараем, чешской Викторией Пльзень и латвийским РФШ.

ФК Динамо

В текущем сезоне Динамо проиграло всего дважды (Зальцбург и Лацио). Еще три игры завершились вничью (Рейнджерс, Зальцбург и Рух). В остальных поединках киевляне одерживали победы. В УПЛ они идут на первом месте после 8 туров, имея еще 1 игру в запасе.

Матч против Хоффенхайма пропустят вингер Максим Брагару, получивший прямую красную карточку в игре с Лацио и травмировавшийся в этом же поединке защитник Брайан Себальос.

Хоффенхайм

Немецкий коллектив в прошлом сезоне занял 7-е место в Бундеслиге и попал в Лигу Европы только благодаря дополнительному месту для Германии в ЛЧ. В том сезоне команда за 34 тура набрала 46 баллов. В общем, Хоффенхайм лишь в третий раз принимает участие в ЛЕ. Лучшим результатом была 1/16 финала в сезоне-2020/21, где клуб уступил норвежскому Мольде.

В первом матче этапа единой лиги ЛЕ сезона-2024/25 немцы встретились с датским Мидтьюлланном. Этот матч завершился вничью (1:1). Что касается немецкого чемпионата, то там у Хоффенхайма дела обстоят плохо. За 5 туров у коллектива 4 поражения и только 1 победа против Гольштайн Киль (у которого 4 поражения и 1 ничья). Сейчас клуб занимает 16 строчку из 18.

В составе Хоффенхайма потерь гораздо больше. Матч против Динамо пропустят Давид Юрасек (13), Андрей Крамарич (31), Гриша Премель (30), Ила Белу (34), Финн Оле Беккер (23) и Озан Кабак (30).

* В скобках указано количество матчей в сезоне-2023/24.

История встреч

Поединок второго тура обновляющейся Лиги Европы сезона-2024/25 между Динамо и Хоффенхаймом станет первым в истории матчем между этими командами. Раньше коллективы никогда не встречались.

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Пихальонок, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Хоффенхайм: Бауманн – Дрекслер, Штах, Акпогума, Кадержабек, Гриллич, Гайгер, Прасс, Гложек, Бериша, Бультер

ФК Динамо

Где смотреть

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Прямая речь

Александр Шовковский, главный тренер Динамо: "Мы прекрасно понимаем, что с немецкими командами всегда непросто играть. Хоффенхайм в прошлом сезоне выступал очень хорошо, в этом пока не может найти свою игру, но это ни в коем случае не свидетельствует о слабости команды. Многие исполнители играют на действительно высоком уровне и угроза может исходить от любого звена".

Пеллегрино Матараццо, главный тренер Хоффенхайма: "Динамо играет по классической схеме 4-3-3 и стремится быть очень доминирующим. Свои моменты команда создает за счет владения мячом и конструктивного футбола. Что касается оборонительных действий, то прессингует Динамо высоко. У нас есть план, чтобы оказать этой команде решающее давление и нивелировать ее сильные качества. В частности, за счет владения мячом – мы тоже это любим. Другое дело, что, как и в любом другом матче, дело не только в плане, но и в его реализации на поле. Вот если последнее нам удастся, мы обязательно добьемся успеха в предстоящем матче".

Цифры и факты

Динамо никогда не играло против Хоффенхайма. Это будет первая встреча между этими командами;

Хоффенхайм дважды играл против команд из Украины. Это произошло в сезоне-2018/19 на групповом этапе ЛЧ против Шахтера (ничья и поражение);

Киевляне играли против команд из Германии 30 раз. На счету Динамо 12 побед, 5 ничьих и 13 поражений;

Состав Динамо почти вдвое дешевле Хоффенхайма (81,50 против 156,15 млн евро);

Самым дорогим игроком киевского коллектива по версии Transfermartk является нападающий Владислав Ванат (10 млн. евро). Наибольшую трансферную стоимость в Хоффенхайме имеет Антон Штах (15 млн евро);

Состав Динамо младше Хоффенхайма (24,7 против 25,4 лет);

У Динамо гораздо меньше легионеров в составе — 2 против 19.

Среди динамовцев немного меньше сборников (13 против 15), однако в молодежных сборных представление уже больше (17 против 10);

Хоффенхайм только однажды выходил в плей-офф Лиги Европы. Это произошло в сезоне-2020/21, где в 1/16 финала клуб уступил норвежскому Мольде.

Прогноз Чемпиона

Победа Динамо – 2:1.

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого поединка станет немецкая команда с коэффициентом 2,05. На ничью они дают 3,80, а успех Динамо оценивается в 3,60.