Гол и ассист Цыганкова спасли Жирону от поражения Сельте, Райо Вальекано и Севилья поделили очки в Ла Лиге

Жирона в домашнем матче сыграла вничью с Сельтой в рамках 26 тура испанской Ла Лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:2, а в обоих голах хозяев принял участие украинский вингер Виктор Цыганков. Сначала украинец открыл счет в поединке, после чего помог восстановить паритет, отдав голевую передачу.

Заметим, что Цыганков впервые с 29 августа отметился двумя голевыми действиями в одном матче. Тогда Жирона разгромила Осасуну со счетом 4:0 в 3 туре чемпионата Испании, а украинец забил гол и отдал ассист.

Подопечные Мичела Санчеса прервали серию из трех поражений и заняли промежуточное 11 место в турнирной таблице, обойдя Севилью и Осасуну. Сельта сохраняет 10 строчку в чемпионате Испании, набрав 33 зачетных балла.

Затем на поле "Эстадио де Вальекас" вышли Райо Вальекано и Севилья. Хозяева поля прервали свою серию из двух поражений подряд, сыграв вничью 1:1. Хотя у них был шанс даже победить – андалусийцы лишь в конце встречи сравняли счет.

Чемпионат Испании – Ла Лига

26 тур, 1 марта

Жирона– Сельта 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 - 21 Цыганков, 1:1 - 36 Лосада, 1:2 - 51 Алонсо (пен), 2:2 - 68 Эррера.

Райо Вальекано – Севилья 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 55 Рациу, 1:1 – 81 Лукебакио.

19:30 Бетис – Реал Мадрид

22:00 Атлетико Мадрид – Атлетик

Напомним, что программу 26 тура элитного дивизиона Испании открывали Вальядолид и Лас-Пальмас, которые не смогли определить сильнейшего.