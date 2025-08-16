Ужасная и прекрасная Барселона, Реал на перестройке, Цыганкову нужны голы: превью сезона испанской Ла Лиги
Чемпионат Испании второй по силе в Европе после АПЛ, но его позиции постепенно ослабевают на фоне специфической политики руководства лиги.
Хавьер Тебас и его правила – предмет обсуждений уже более 10 лет.
С другой стороны, фанатам неизменно интересны Реал и Барселона, а Эль Класико – все еще самые желанные матчи европейского календаря.
Чемпион рассказывает вам, когда испанские гранды сыграют снова и чего вообще ждать от них и других пиренейцев в сезоне-2025/26.
***
Барселона: красота на поле, ужасы в кабинетах
Ну, чисто доктор Джекил и мистер Хайд футбольного мира.
На поле Барса – это кайф.
Шикарные атаки, которые вылились в 102 забитых гола в 38 турах прошлого чемпионата. Эффективный Рафинья, монструозный Левандовский, аномально талантливый Ямаль – все это о них.
С другой стороны, у Барсы миллиард евро долга и согласно правилам Ла Лиги клуб снова не может спокойно регистрировать новичков.
Пришедший из Эспаньола Жоан Гарсия временно займет место в заявке Марк-Андре тер Штегена, который выбыл к зиме из-за операции на спине. Ну, а чтобы не сидел на трибунах арендованный у МЮ Маркус Рашфорд, Совет директоров выплатит собственные 7 млн евро.
Все это из-за нежелания каталонцев жить по правилам президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, о чем мы уже говорили.
И вот в таких условиях играет команда не первый год.
На днях Барса даже ввела новую должность – директора по коммуникациям первой команды. Все для того, чтобы снизить давление на Ганси Флика и дать ему спокойно тренировать.
Немцу есть чем заняться. В прошлом сезоне Барса пропустила 39 голов в Ла Лиге, что на 10 больше, чем Бильбао. При этом летом клуб еще и покинул самый стабильный центрбек Иньиго Мартинес. Пишут, что Флик хочет возродить карьеру Рональда Араухо, которому подарил книгу психолога Хорди Хиля "Преодолей свои границы". Время покажет, преодолеет ли их уругваец.
С другой стороны, полузащита и атака Барсы феноменальны, что и подтвердили как в азиатском турне, так и на Кубке Жоана Гампера из Комо.
Этот состав будет бороться не только за Ла Лигу, но и Лигу чемпионов.
Ламин Ямаль – возможно, самый талантливый дебютант топ-лиг со времен появления Килиана Мбаппе в Монако, и Роберт Левандовский прав – подкосить каталонца может только он сам:
"Он должен наслаждаться жизнью, потому что она не только в футболе, но и вне его. Просто нужно найти баланс".
Яхта с моделями, карлики на дне рождения – все это теперь тоже Ямаль, надо привыкать.
Ну, и еще в сентябре-октябре ждем возвращения Барсы на "Камп Ноу". Реконструкция еще идет, но ожидается, что он вместит 60 тысяч человек, а это уже больше "Монжуика", который был временным домом "Кулес" последние 2 года.
Реал на перестройке: Алонсо нашел "нового Рауля"
Речь о Гонсале Гарсии. Вы, вероятно, запомнили его по клубному чемпионату мира.
Вот как забивает новая "9-ка" Реала.
Ну, и в целом Хаби Алонсо строит в Мадриде нечто совершенно новое. Неизвестно даже, как будут защищаться "Сливочные" – в два или три центрбека?
Все меняется. Лука Модрич и Лукас Васкес ушли – на двоих у них 51 трофей с Реалом.
Трент Александер-Арнольд – звездная замена Дани Карвахалю справа, а Альваро Каррерас – долгожданный левый фулбек, умеющий атаковать. Также прямо на КЧМ круто зарекомендовал себя в центре обороны Дин Хейсен – экс-партнер Забарного по Борнмуту.
Еще одно дополнение к составу – 18-летний атакующий универсал Франко Мастантуоно, в котором аргентинцы видят своего Ямаля.
Даже медицинскую службу обновили, которую с лета 2025-го возглавил некий Фелипе Сегура.
На бумаге все классно, но во что оно выльется на поле?
0:4 от ПСЖ на клубном чемпионате мира свежи в памяти.
После них команда почти не имела предсезонки; игроки съехались в Вальдебебас аж 3 августа. Джуд Беллингем лег на операцию и вернется в октябре. Игрока с интеллектом, как у Модрича или Крооса, в полузащите больше нет.
Да и есть ли место в новом проекте Родриго и Винисиусу?
Переговоры Вини с Реалом по поводу нового контракта затянулись не по вине клуба. Перес предложил огромные 20 млн нетто в год, однако агенты бразильца требуют 30 млн, а еще бонусы за результативность и даже за продление контракта, как когда-то у Роналду.
Впервые, пожалуй, со времен Мануэля Пеллегрини Мадрид начинает сезон командой-загадкой. Как знать, что она покажет.
Единственное, что у "Сливочных" точно хорошо – их финансы. За год Реал заработал аж 1,045 млрд евро – это больше, чем любой другой клуб на планете.
В тени грандов: Атлетико не жалеет денег, а Атлетик верит в Уильямсов
Реально не жалеет!
Энрике Сересо и Хесус Хиль Марин за лето уже потратили на новичков 175 млн, что даже больше, чем Реал, не говоря уже о вынужденно экономной Барсе.
Если обобщить, то "Матрасники" чистят состав от старых и безнадежных кадров. Самуэл Лино ушел, потому что не вырос в топа. Артур Вермерен – поскольку не подошел Симеоне. Рейнилду, Сауль, Аспиликуэта, Витсель, Корреа, де Пауль – отработанный материал.
На «Метрополитано» прибыл лучший плеймейкер Ла Лиги последних сезонов Алекс Баэна – и это потенциально большое соглашение.
Также у других новичков есть готовые роли – Ганцко в центре обороны, Джонни Кардосо в центральном круге, а Маттео Руджери и Марк Пубиль призваны оживить фланги защиты.
Из "стариков" остались только Коке и Гризманн – хранители традиций, согласившихся на небольшие зарплаты.
"Мы знаем, что играть за Атлетико тяжело, и мы должны помочь новым ребятам адаптироваться, – обещает Гризу. – У нас не было много времени набрать форму, поэтому работаем интенсивно".
Не меньше гонял своих в первые недели августа и Эрнесто Вальверде, который очень рад решению Нико Уильямса не переходить в Барселону. За эту верность Атлетик наградил вингера 16 млн евро зарплаты в год.
"Это лето было непростым для моей семьи, мы должны были принять решение и приняли его. Оно было правильным", - говорит брат Нико Иньяки, получивший капитанскую повязку в Бильбао за выслугу лет.
Братья Уильямсы, а также Оян Сансет, Дани Вивиан, Унаи Симон и стремительно прогрессирующий опорник Микель Хауресигар – аргументы Атлетика в борьбе за ТОП-4.
Другие претенденты – Вильярреал и Бетис, как обычно. В первые ушел Баэна, но прибыл очень талантливый Молейро из Лас-Пальмаса. А вот у Вердибланкос беда – Иско в который раз сломал ногу и выбыл на 3 месяца.
Еще ниже – Касорла, Моралес, Витсель и другие "люди из прошлого"
Ну нет сейчас больших денег в Ла Лиге – и не будет, пока ее возглавляет Тебас.
Для контекста трое новичков АПЛ этим летом потратили на трансферы все вместе 300 млн евро, а трое новичков Ла Лиги – 10 млн евро.
В таких обстоятельствах клубам из низов Ла Лиги приходится играть детьми, ветеранами и посредственностями.
Самые интересные из них, как правило, ветераны.
У Жироны таких сразу трое – 35-летний Дэйли Блинд в защите, 39-летний Кристиан Стуани в нападении и 36-летний Аксель Витсель в опорной зоне.
За Леванте снова сыграет в элите 38-летний Хосе Луис Моралес – величайшая легенда скромного клуба, который очень помог с ликвидацией последствий наводнения в Валенсии зимой.
Овьедо – это сказка 40-летнего Санти Касорлы, к которой присоединился 35-летний Саломон Рондон.
Эспаньол усилился 35-летним Кике Гарсией.
Так вот и выживают.
В матчах этих команд нет фаворитов и аутсайдеров – все в равных условиях. Совсем плохо разве что Севилье, залезшей в такие долги, из которых можно и не выпутаться без понижения в классе. Ее талисман Хесус Навас уже завершил, и этим летом "Нервион" купил и продал игроков на 0 евро.
Топ-трансферы лета: Хейсен, Мастантуоно, Трент и Рашфорд
Больше всего летом в Испании платили за Дина Хейсена – 62,5 млн, если верить Transfermarkt.
Также Реал не пожалел 50 млн на Альваро и 45 – на Мастантуоно.
Лишь после этих покупок идет Атлетико с 42 млн, которые он отдал Вильярреалу за Баэну.
Единственный трансфер Барселоны за деньги – это Жоан Гарсия из Эспаньола за 25 млн. Потенциально этот парень – долгосрочная замена ветеранистым тер Штегену и Щенсному.
Один из героев КЧМ Нельсон Деосса за 11,7 млн в Бетис – тоже вполне достойная покупка за очень адекватную цену. С клуба АПЛ содрали бы втрое больше.
Ну, а что касается дешевых, но перспективных переходов, то здесь Трент и Рашфорд вне конкуренции, плюс как не вспомнить Гонсалу Гедеша за 4 млн в Реал Сосьедад? Подзабытый дриблер, имеющий хорошее имя в Ла Лиге, призван помочь баскам пережить переходный период после отъездов Мерино и Субименди в Арсенал.
Наши в лиге: Цыганкову нужны голы, а Лунину – травмы Куртуа
Карьерную траекторию Виктора Цыганкова хорошо описывает Transfermarkt: год назад он стоил 30 млн евро, а сейчас – 18.
79 дней в лазарете и всего 2 гола в сезоне-2024/25 сделали свое.
Теперь Виктору нужно восстанавливать репутацию, и легко не будет. Жирона не усилилась летом, потому что Аксель Витсель и Тома Лемар – это не о силе, когда на улице 2025-й.
Также претемпорада показала, что до сегодняшнего дня альтернативы 39-летнему Стуани на острие атак по сути нет.
И раз так...
Будет наш Цыганков бороться за выживание, где его шансы на успех возрастут, если он будет простреливать, как в недавнем спарринге с Наполи, или вчерашней игре с Райо Вальекано.
Что касается остальных украинцев, то Андрей Лунин по-прежнему будет играть только в случае травм Тибо Куртуа, который в июле продлил контракт до середины 2027 года.
Еще два наших вратаря – 20-летний Влад Крапивцов в Жироне и 21-летний Яков Кинарейкин в Вильярреале – это резервисты и новички на таком уровне. Без форс-мажора им пока на поле не выйти. Вместе с тем, Крапивцов, похоже, понравился тренеру Жироны Мичелу, и это хороший знак.
Скрытая интрига: перенос матча в Майами
Серьезно!
Ла Лига и ее партнер в США Relevent Sports через суд сняли запрет ФИФА, не позволявший делать подобное ранее, и ко всему Тебас нашел союзника в лице нового президента испанской федерации Рафаэля Лусана.
Неделю назад СМИ даже конкретизировали, что первым матчем Ла Лиги в Майами станет игра 17-го тура Барселона – Вильярреал 21 декабря.
Но подтверждения до сих пор нет.
"Мы работаем над этим. Я много раз говорил, что наша цель – провести матч Ла Лиги за пределами Испании, и что Майами – вероятное место. Но я не знаю, будет это Барса – Вильярреал или какой-нибудь другой матч", – говорит Тебас.
Его строгие финансовые правила довели лигу до обнищания, когда только два клуба могут позволить себе полноценное трансферное окно – вот он и ищет способов выйти из кризиса.
Если фокус пройдет – Ла Лиге откроется самый большой рынок мира.
"Ставки высоки!" – как говорит один пожилой искатель Нобелевской премии мира в кресле президента США.
Где и когда лучше смотреть Ла Лигу
В Украине Ла Лигу показывают каналы MEGOGO Футбол.
Традиционно испанцы один матч выносят на пятницу и один – на понедельник. Остальные равномерно распределяются между субботой и воскресеньем.
Дерби, вроде Атлетик – Реал Сосьедад или Севилья – Бетис, в основном играют в воскресенье вечером.
Реал и Барса, бывает, открывают игровой день в 15:00, что немного бесит их болельщиков в Испании, зато азиатская торсида в восторге – это делается специально для ее удобства.
Бывало даже, что Эль Классико начинали в обед, чтобы угодить китайцам!
Кстати о нем – в чемпионате-2025/26 Реал и Барса встретятся 25-26 октября на "Бернабеу" и 9-10 мая на "Камп Ноу".
Мадридское дерби между Реалом и Атлетико сыграют на "Метрополитано" 28 сентября, а на "Бернабеу" – 22 марта.
Также примечательно, что сезон оба испанских грандов начнут с нетоповых соперников. Команда Ганси Флика стартует с Мальорки и Леванте, а Реал – с Осасуны и Овьедо. То есть у них будет возможность спокойно "вкатиться" в сезон, не форсируя набор формы.
Прогноз
Барселона защитит титул, а ее нападающие снова будут претендовать на Золотой мяч.
Хаби Алонсо не повторит путь Рафы Бенитеса и Хулена Лопетеги, но не все его эксперименты в Реале удадутся, и клубу понадобятся еще новички, чтобы выйти на прежний уровень.
Атлетико останется третьим, а Диего Симеоне продлит действующий с 2011-го контракт.
Результаты Атлетика и Вильярреала в Ла Лиге просядут из-за слишком короткой обоймы для выступлений в ЛЧ, поэтому за ТОП-6 будут бороться очень неожиданные команды.
Жирона и Цыганков вылетят либо будут близки к тому, и Виктор через год будет искать новый клуб.
Лунин проведет более десяти матчей за сезон во всех турнирах за Реал.
ФИФА заблокирует попытку Тебаса перевезти Ла Лигу в США, чтобы не подрывать разделение на конфедерации и географический принцип в целом. Как и в 2018-м, и в 2019-м идею отложат "на потом".
Для Левандовского, Гризманна, Коке, тер Штегена, Карвахаля сезон-2025/26 станет последним в Испании, и дальше они покинут Европу. Санти Касорла завершит карьеру и перейдет на административную должность в родном Овьедо.