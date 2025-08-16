Ужасная и прекрасная Барселона, Реал на перестройке, Цыганкову нужны голы: превью сезона испанской Ла Лиги

Чемпионат Испании второй по силе в Европе после АПЛ, но его позиции постепенно ослабевают на фоне специфической политики руководства лиги.

Хавьер Тебас и его правила – предмет обсуждений уже более 10 лет.

С другой стороны, фанатам неизменно интересны Реал и Барселона, а Эль Класико – все еще самые желанные матчи европейского календаря.

Чемпион рассказывает вам, когда испанские гранды сыграют снова и чего вообще ждать от них и других пиренейцев в сезоне-2025/26.

Барселона: красота на поле, ужасы в кабинетах

Ну, чисто доктор Джекил и мистер Хайд футбольного мира.

На поле Барса – это кайф.

El primer gol de Marcus Rashford 🔵🔴🦁 pic.twitter.com/8ktH6dfSPt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 4, 2025

Шикарные атаки, которые вылились в 102 забитых гола в 38 турах прошлого чемпионата. Эффективный Рафинья, монструозный Левандовский, аномально талантливый Ямаль – все это о них.

С другой стороны, у Барсы миллиард евро долга и согласно правилам Ла Лиги клуб снова не может спокойно регистрировать новичков.

Пришедший из Эспаньола Жоан Гарсия временно займет место в заявке Марк-Андре тер Штегена, который выбыл к зиме из-за операции на спине. Ну, а чтобы не сидел на трибунах арендованный у МЮ Маркус Рашфорд, Совет директоров выплатит собственные 7 млн евро.

Все это из-за нежелания каталонцев жить по правилам президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, о чем мы уже говорили.

И вот в таких условиях играет команда не первый год.

На днях Барса даже ввела новую должность – директора по коммуникациям первой команды. Все для того, чтобы снизить давление на Ганси Флика и дать ему спокойно тренировать.

Немцу есть чем заняться. В прошлом сезоне Барса пропустила 39 голов в Ла Лиге, что на 10 больше, чем Бильбао. При этом летом клуб еще и покинул самый стабильный центрбек Иньиго Мартинес. Пишут, что Флик хочет возродить карьеру Рональда Араухо, которому подарил книгу психолога Хорди Хиля "Преодолей свои границы". Время покажет, преодолеет ли их уругваец.

С другой стороны, полузащита и атака Барсы феноменальны, что и подтвердили как в азиатском турне, так и на Кубке Жоана Гампера из Комо.

Этот состав будет бороться не только за Ла Лигу, но и Лигу чемпионов.

Ламин Ямаль – возможно, самый талантливый дебютант топ-лиг со времен появления Килиана Мбаппе в Монако, и Роберт Левандовский прав – подкосить каталонца может только он сам:

"Он должен наслаждаться жизнью, потому что она не только в футболе, но и вне его. Просто нужно найти баланс".

Яхта с моделями, карлики на дне рождения – все это теперь тоже Ямаль, надо привыкать.

Ну, и еще в сентябре-октябре ждем возвращения Барсы на "Камп Ноу". Реконструкция еще идет, но ожидается, что он вместит 60 тысяч человек, а это уже больше "Монжуика", который был временным домом "Кулес" последние 2 года.

Реал на перестройке: Алонсо нашел "нового Рауля"

Речь о Гонсале Гарсии. Вы, вероятно, запомнили его по клубному чемпионату мира.

Вот как забивает новая "9-ка" Реала.

Gonzalo Garcia is just 21yrs old and he has this amazing composure, wow! pic.twitter.com/4UZyLZzjKK — IKE (@Ike_gyms) June 27, 2025

Ну, и в целом Хаби Алонсо строит в Мадриде нечто совершенно новое. Неизвестно даже, как будут защищаться "Сливочные" – в два или три центрбека?

Все меняется. Лука Модрич и Лукас Васкес ушли – на двоих у них 51 трофей с Реалом.

Трент Александер-Арнольд – звездная замена Дани Карвахалю справа, а Альваро Каррерас – долгожданный левый фулбек, умеющий атаковать. Также прямо на КЧМ круто зарекомендовал себя в центре обороны Дин Хейсен – экс-партнер Забарного по Борнмуту.

Еще одно дополнение к составу – 18-летний атакующий универсал Франко Мастантуоно, в котором аргентинцы видят своего Ямаля.

Даже медицинскую службу обновили, которую с лета 2025-го возглавил некий Фелипе Сегура.

На бумаге все классно, но во что оно выльется на поле?

0:4 от ПСЖ на клубном чемпионате мира свежи в памяти.

После них команда почти не имела предсезонки; игроки съехались в Вальдебебас аж 3 августа. Джуд Беллингем лег на операцию и вернется в октябре. Игрока с интеллектом, как у Модрича или Крооса, в полузащите больше нет.

Да и есть ли место в новом проекте Родриго и Винисиусу?

Переговоры Вини с Реалом по поводу нового контракта затянулись не по вине клуба. Перес предложил огромные 20 млн нетто в год, однако агенты бразильца требуют 30 млн, а еще бонусы за результативность и даже за продление контракта, как когда-то у Роналду.

Впервые, пожалуй, со времен Мануэля Пеллегрини Мадрид начинает сезон командой-загадкой. Как знать, что она покажет.

Единственное, что у "Сливочных" точно хорошо – их финансы. За год Реал заработал аж 1,045 млрд евро – это больше, чем любой другой клуб на планете.

🚨💰OFFICIAL: Real Madrid is the MOST valuable football club in the world with a value of $6.6 billion. @Forbes pic.twitter.com/HoaSqUOpiN — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 23, 2024

В тени грандов: Атлетико не жалеет денег, а Атлетик верит в У ильямсов

Реально не жалеет!

Энрике Сересо и Хесус Хиль Марин за лето уже потратили на новичков 175 млн, что даже больше, чем Реал, не говоря уже о вынужденно экономной Барсе.

Если обобщить, то "Матрасники" чистят состав от старых и безнадежных кадров. Самуэл Лино ушел, потому что не вырос в топа. Артур Вермерен – поскольку не подошел Симеоне. Рейнилду, Сауль, Аспиликуэта, Витсель, Корреа, де Пауль – отработанный материал.

На «Метрополитано» прибыл лучший плеймейкер Ла Лиги последних сезонов Алекс Баэна – и это потенциально большое соглашение.

Alex Baena



Welcome to Atletico Madrid (reupload) pic.twitter.com/GXBu5x7iDq — Kieran (@Kieran_MCFC_) July 17, 2025

Также у других новичков есть готовые роли – Ганцко в центре обороны, Джонни Кардосо в центральном круге, а Маттео Руджери и Марк Пубиль призваны оживить фланги защиты.

Из "стариков" остались только Коке и Гризманн – хранители традиций, согласившихся на небольшие зарплаты.

"Мы знаем, что играть за Атлетико тяжело, и мы должны помочь новым ребятам адаптироваться, – обещает Гризу. – У нас не было много времени набрать форму, поэтому работаем интенсивно".

Не меньше гонял своих в первые недели августа и Эрнесто Вальверде, который очень рад решению Нико Уильямса не переходить в Барселону. За эту верность Атлетик наградил вингера 16 млн евро зарплаты в год.

"Это лето было непростым для моей семьи, мы должны были принять решение и приняли его. Оно было правильным", - говорит брат Нико Иньяки, получивший капитанскую повязку в Бильбао за выслугу лет.

Братья Уильямсы, а также Оян Сансет, Дани Вивиан, Унаи Симон и стремительно прогрессирующий опорник Микель Хауресигар – аргументы Атлетика в борьбе за ТОП-4.

Другие претенденты – Вильярреал и Бетис, как обычно. В первые ушел Баэна, но прибыл очень талантливый Молейро из Лас-Пальмаса. А вот у Вердибланкос беда – Иско в который раз сломал ногу и выбыл на 3 месяца.

Еще ниже – Касорла, Моралес, Витсель и другие "люди из прошлого"

Ну нет сейчас больших денег в Ла Лиге – и не будет, пока ее возглавляет Тебас.

Для контекста трое новичков АПЛ этим летом потратили на трансферы все вместе 300 млн евро, а трое новичков Ла Лиги – 10 млн евро.

В таких обстоятельствах клубам из низов Ла Лиги приходится играть детьми, ветеранами и посредственностями.

Самые интересные из них, как правило, ветераны.

El fichaje de Axel Witsel creo que es un gran acierto. Míchel sabe ejecutar estos perfiles de jugador veterano para influir en la coralidad del grupo así como que estos vuelvan a disfrutar del estilo de fútbol que más les gusta.



Se fijan en la propuesta del Girona. Legado. pic.twitter.com/f7qJBlDkwE — Jonay Amaro (@AmaroJonay) August 13, 2025

У Жироны таких сразу трое – 35-летний Дэйли Блинд в защите, 39-летний Кристиан Стуани в нападении и 36-летний Аксель Витсель в опорной зоне.

За Леванте снова сыграет в элите 38-летний Хосе Луис Моралес – величайшая легенда скромного клуба, который очень помог с ликвидацией последствий наводнения в Валенсии зимой.

Овьедо – это сказка 40-летнего Санти Касорлы, к которой присоединился 35-летний Саломон Рондон.

Эспаньол усилился 35-летним Кике Гарсией.

Так вот и выживают.

В матчах этих команд нет фаворитов и аутсайдеров – все в равных условиях. Совсем плохо разве что Севилье, залезшей в такие долги, из которых можно и не выпутаться без понижения в классе. Ее талисман Хесус Навас уже завершил, и этим летом "Нервион" купил и продал игроков на 0 евро.

Топ-трансферы лета: Х ейсен, Мастантуоно, Трент и Рашфорд

Больше всего летом в Испании платили за Дина Хейсена – 62,5 млн, если верить Transfermarkt.

Также Реал не пожалел 50 млн на Альваро и 45 – на Мастантуоно.

Лишь после этих покупок идет Атлетико с 42 млн, которые он отдал Вильярреалу за Баэну.

It was a great save by Joan Garcia pic.twitter.com/4eeb22n0CI — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) August 10, 2025

Единственный трансфер Барселоны за деньги – это Жоан Гарсия из Эспаньола за 25 млн. Потенциально этот парень – долгосрочная замена ветеранистым тер Штегену и Щенсному.

Один из героев КЧМ Нельсон Деосса за 11,7 млн в Бетис – тоже вполне достойная покупка за очень адекватную цену. С клуба АПЛ содрали бы втрое больше.

Ну, а что касается дешевых, но перспективных переходов, то здесь Трент и Рашфорд вне конкуренции, плюс как не вспомнить Гонсалу Гедеша за 4 млн в Реал Сосьедад? Подзабытый дриблер, имеющий хорошее имя в Ла Лиге, призван помочь баскам пережить переходный период после отъездов Мерино и Субименди в Арсенал.

Gonzalo Guedes had to go through bodies of players falling and getting up and he finally hit the ball in the net incredible solo goal pic.twitter.com/aYHzfOgk9A — Rod¹⁶ (@BeltersPapi) July 31, 2025

Наши в лиге: Цыганкову нужн ы голы , а Лунину – травмы Куртуа

Карьерную траекторию Виктора Цыганкова хорошо описывает Transfermarkt: год назад он стоил 30 млн евро, а сейчас – 18.

79 дней в лазарете и всего 2 гола в сезоне-2024/25 сделали свое.

Теперь Виктору нужно восстанавливать репутацию, и легко не будет. Жирона не усилилась летом, потому что Аксель Витсель и Тома Лемар – это не о силе, когда на улице 2025-й.

Также претемпорада показала, что до сегодняшнего дня альтернативы 39-летнему Стуани на острие атак по сути нет.

И раз так...

Будет наш Цыганков бороться за выживание, где его шансы на успех возрастут, если он будет простреливать, как в недавнем спарринге с Наполи, или вчерашней игре с Райо Вальекано.

Что касается остальных украинцев, то Андрей Лунин по-прежнему будет играть только в случае травм Тибо Куртуа, который в июле продлил контракт до середины 2027 года.

Еще два наших вратаря – 20-летний Влад Крапивцов в Жироне и 21-летний Яков Кинарейкин в Вильярреале – это резервисты и новички на таком уровне. Без форс-мажора им пока на поле не выйти. Вместе с тем, Крапивцов, похоже, понравился тренеру Жироны Мичелу, и это хороший знак.

Скрытая интрига: перенос матча в Майами

Серьезно!

Ла Лига и ее партнер в США Relevent Sports через суд сняли запрет ФИФА, не позволявший делать подобное ранее, и ко всему Тебас нашел союзника в лице нового президента испанской федерации Рафаэля Лусана.

Неделю назад СМИ даже конкретизировали, что первым матчем Ла Лиги в Майами станет игра 17-го тура Барселона – Вильярреал 21 декабря.

Но подтверждения до сих пор нет.

"Мы работаем над этим. Я много раз говорил, что наша цель – провести матч Ла Лиги за пределами Испании, и что Майами – вероятное место. Но я не знаю, будет это Барса – Вильярреал или какой-нибудь другой матч", – говорит Тебас.

Его строгие финансовые правила довели лигу до обнищания, когда только два клуба могут позволить себе полноценное трансферное окно – вот он и ищет способов выйти из кризиса.

Net spend, 2025/26: 💵🤯



• Premier League: €1billion

• La Liga: €28million

• Bundesliga: €147million

• Serie A: €2million pic.twitter.com/nwZs7D8xXh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 13, 2025

Если фокус пройдет – Ла Лиге откроется самый большой рынок мира.

"Ставки высоки!" – как говорит один пожилой искатель Нобелевской премии мира в кресле президента США.

Где и когда лучше смотреть Ла Лигу

В Украине Ла Лигу показывают каналы MEGOGO Футбол.

Традиционно испанцы один матч выносят на пятницу и один – на понедельник. Остальные равномерно распределяются между субботой и воскресеньем.

Дерби, вроде Атлетик – Реал Сосьедад или Севилья – Бетис, в основном играют в воскресенье вечером.

Real Betis y Sevilla FC nos regalan el mejor derbi del fútbol español.



El Benito Villamarín se viste de gala para la ocasión con un precioso tifo en Gol Sur. #ElGranDerbi pic.twitter.com/dBQT6my3q9 — Daniel Saldaña (@Daniel_SM9) April 28, 2024

Реал и Барса, бывает, открывают игровой день в 15:00, что немного бесит их болельщиков в Испании, зато азиатская торсида в восторге – это делается специально для ее удобства.

Бывало даже, что Эль Классико начинали в обед, чтобы угодить китайцам!

Кстати о нем – в чемпионате-2025/26 Реал и Барса встретятся 25-26 октября на "Бернабеу" и 9-10 мая на "Камп Ноу".

Мадридское дерби между Реалом и Атлетико сыграют на "Метрополитано" 28 сентября, а на "Бернабеу" – 22 марта.

Также примечательно, что сезон оба испанских грандов начнут с нетоповых соперников. Команда Ганси Флика стартует с Мальорки и Леванте, а Реал – с Осасуны и Овьедо. То есть у них будет возможность спокойно "вкатиться" в сезон, не форсируя набор формы.

🚨| El Clasico remains one of the most followed football matches, with over 700 million viewers in the world. Only the World Cup and #UCL final have more viewership in football. @espn #rmalive pic.twitter.com/HWF43ArDvH — Madrid Zone (@theMadridZone) January 12, 2022

Прогноз

Барселона защитит титул, а ее нападающие снова будут претендовать на Золотой мяч.

Хаби Алонсо не повторит путь Рафы Бенитеса и Хулена Лопетеги, но не все его эксперименты в Реале удадутся, и клубу понадобятся еще новички, чтобы выйти на прежний уровень.

Атлетико останется третьим, а Диего Симеоне продлит действующий с 2011-го контракт.

Результаты Атлетика и Вильярреала в Ла Лиге просядут из-за слишком короткой обоймы для выступлений в ЛЧ, поэтому за ТОП-6 будут бороться очень неожиданные команды.

Жирона и Цыганков вылетят либо будут близки к тому, и Виктор через год будет искать новый клуб.

Лунин проведет более десяти матчей за сезон во всех турнирах за Реал.

If Lunin is to have patience for Courtois to retire or leave Real Madrid , he can be Real Madrid’s main goalkeeper for 6-8 years.



Very quality and underrated goalkeeper

pic.twitter.com/j1m6BPd2kW — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) August 13, 2025

ФИФА заблокирует попытку Тебаса перевезти Ла Лигу в США, чтобы не подрывать разделение на конфедерации и географический принцип в целом. Как и в 2018-м, и в 2019-м идею отложат "на потом".

Для Левандовского, Гризманна, Коке, тер Штегена, Карвахаля сезон-2025/26 станет последним в Испании, и дальше они покинут Европу. Санти Касорла завершит карьеру и перейдет на административную должность в родном Овьедо.