На минимальной зарплате и без 8 см сухожилия: триумф Санти Касорлы в Овьедо – самая романтичная история сезона

Овьедо вернулся в испанскую Примеру после 24 лет отсутствия, неожиданно выиграв плей-офф Сегунды.

Лидер и капитан астурийцев Санти Касорла уже отпраздновал 40-летие, однако его техника, стандарты, удары все еще выдают в нем мастера, выигрывавшего два чемпионата Европы с Испанией.

Чемпион рассказывает о возвращении легенды домой, которое не могло быть более успешным.

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На зеленых холмах Астурии шутят, что именно здесь истинная Испания, а остальное – отвоеванные земли.

Анекдот еще времен Реконкисты.

У местных горцев в целом крепкая память, и тысячи из них охотно расскажут каждому, кто готов слушать, как трое мальчишек развлекали стадион "Карлос Тартьере" в перерывах матчей в середине 1990-х.

Они были болбоями и школьными друзьями – Роби Тораль, Пьеро Мансо и Санти Касорла, которого любили больше всех за невероятные вещи, которые он, 8-летний, вытворял с мячом.

Чистый, врожденный талант.

Мать – уборщица в школе. Отец – водитель скорой помощи и большой болельщик футбола, который возлагал надежды на своего старшего, Нандо:

"Отец был нашим самым требовательным тренером. Это он повез меня на просмотр в Овьедо, а Санти еще маленький был, и он поехал меня поддержать. В конце концов ему хватило четырех касаний, чтобы тренеры его подписали".

В школе Овьедо он забивал космически часто и легко – бывало и по 140 мячей за учебный год.

Но, как обычно бывает, взрослый мир не встретил его с распростертыми объятиями.

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В 2003 году Овьедо сначала вылетел из Примеры, а затем его и вовсе выгнали в любительскую Терсеру за долги.

За Касорлой на тот момент уже выстроилась очередь из претендентов, но кто должен был вести переговоры?

Астурийцев покинули спонсоры, руководство разбежалось, а мэрия стремилась вообще закрыть клуб, чтобы создать вместо него новый – с чистой кредитной историей и без долгов.

В печальных обстоятельствах, когда "завтра" было под вопросом, родители посадили Санти в машину и отправились на юг: "Мы ехали 860 км до самого Вильярреала. Горько-сладкое путешествие. Мать всю дорогу проплакала. У меня же не было даже времени подумать. Это был мой первый шаг".

Маленький Санті зі старшим братом і батьками, elpais.com

В то время казалось, будто Овьедо кто-то проклял.

Еще в 2000-м нападающий синих Петер Дубовский упал со скалы прямо во время медового месяца в Таиланде.

А уже когда клуб выгнали в Терсеру, Армандо Барбон – их самая большая надежда среди тех, кто остался, – разбился в автокатастрофе.

Касорла потом приезжал в город при первой же возможности, поэтому видел все своими глазами – как фанаты сами косят газон, как убирают трибуны, как обновляют клубный веб-сайт. Видел и кабинет тренера, который обустроили в туалете возле писсуара, потому что электричество им отрезали, и это было единственное место в подтрибунном помещении, где было немного солнечного света.

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Это удивительно – как он сохранил верность клубу, с которым у него с каждым днем становилось все меньше общего.

Санти заявил о себе в Вильярреале, а затем с Рекреативо громил 3:0 Реал на "Сантьяго Бернабеу". Тем временем Овьедо плелся в Терсере, где 17 дивизионов и почти 350 команд.

Касорла выигрывал чемпионаты Европы с Испанией, где выглядел качественным дополнением полузащиты с Хави, Иньестой, Алонсо, а в это время Овьедо снова и снова оказывался на грани.

Особенно драматично стало в 2012-м, когда владелец-мошенник куда-то исчез, и астурийцы в последней попытке спастись выпустили десятки тысяч акций по 10,75 евро за штуку. Сама New York Times о них тогда написала, и это помогло – они собрали почти 2 млн от 36 тысяч новых акционеров по всему миру.

Среди частных лиц больше всего тогда выкупил, конечно, Касорла.

Ну, а завершил спасение мексиканский мультимиллиардер Карлос Слим, который вложил еще 2 млн – и так клуб обрел стабильность.

Наконец-то!

Но как назло, теперь беда обрушилась уже на Санти, чей трансфер в Арсенал из многообещающего превратился в кошмар из-за травмы лодыжки.

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Арсен Венгер говорил, что это "самая страшная травма из всех, которые он видел в футболе".

Санті після чергової операції, elpais.com

От постоянных инъекций в больное место кожа на ноге Санти больше не заживала, а от занесенной в операционной бактерии кость стала мягкой, как пластилин.

Та же бактерия съела Касорли 8 см сухожилия, прежде чем ее удалось остановить.

На это потребовалось 636 дней.

За это время он пережил 12 операций, и почти все были не ради футбола, а просто чтобы не отрезали ногу. Только последняя дала ему шанс продолжить – когда ткань из его руки пересадили на ногу. С тех пор имя дочери Санти Индии, которое он набил на запястье, у него разделено надвое.

Santi Cazorla makes the front page of Friday's @Marca:



"8 operations, foot went gangrene after surgery, looking to be back in January." pic.twitter.com/KWvRH8IxEv — Arsène's Son 🎈 (@hughwizzy) November 2, 2017

И он действительно вернулся – да еще как! Стал лидером в Вильярреале, снова вызывался в сборную Испании, заработал привилегированную пенсию в Катаре, прежде чем в Овьедо решили рискнуть.

Еще в 2022 году мажоритарным акционером клуба стали другие мексиканцы, Grupo Pachuca, которые увидели в Касорле символ, необходимый для будущего клуба.

"Мы знали, что Санти часто приезжает домой и договорились о видеозвонке, – рассказывает спортдир Агустин Льейда . – За выходные я пробил его зарплату в Катаре, чтобы выяснить, можем ли мы предложить ему хоть что-то. Я был готов ко всему: процент от продажи футболок, специальные товарищеские матчи. Мне честно было стыдно, потому что я уже знал, сколько он там зарабатывает. Но Санти меня сразу перебил и сказал: "Я не хочу ничего – только носить футболку Овьедо".

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Так уже не делают; это как-то неправильно для времени, когда каждый болван с Binance на телефоне мнит себя Уорреном Баффетом.

А вот Касорла – это олдскул.

В Сегунде минимальная разрешенная зарплата профи-футболиста – 91 000 евро в год, и он подписался на нее; отдал Овьедо все права на изображение и футболки с единственным условием, что 10% от заработка будет идти напрямую ребятам из академии:

"Это для того, чтобы больше такие, как я, Хуан Мата, Мичу не покидали клуб еще детьми".

Красиво!

Хотя не менее поразил и его подход к футболу. Несмотря на возраст и травмы, Санти ни одного дня не был для Овьедо памятником. Он делал ассисты, выходил из-под прессинга, задавал игре темп.

Уже в позапрошлом сезоне астурийцы с ним дошли до плей-офф за место в Примере, но немного не хватило глубины состава.

Ну, а дальше началась настоящая сказка.

Как же они ее хотели! Вы только посмотрите, как они собирались на дерби с сантандерским Расингом!

💙🔥 ¡El derbi asturiano ya se juega en Oviedo!



🙌 ESPECTACULAR despedida de la afición del Real Oviedo a los suyos a la salida del hotel antes de emprender rumbo a El Molinón #DerbiAsturiano pic.twitter.com/oq6L2XM0L3 — Killer Asturias (@killer_asturias) September 7, 2024

А как праздновал каждую победу Диего Серверо – ныне врач Овьедо, а ранее его лучший бомбардир, забивший сотни голов, которые вы нигде не увидите, потому что команда играла в любителях, и никто это не показывал по ТВ.

Tras marcar en los ascensos de Mallorca y Cádiz, hoy Diego Cervero buscará completar el volveremos como un oviedista más en Cornellá



Hala #RealOviedo#EspanyolRealOviedo pic.twitter.com/iHQnJJg9DX — Oviedismo (@oviedismo) June 23, 2024

А как заряжал своих Велько Паунович – ныне главный тренер, а когда-то полузащитник, который был в составе Овьедо в мае 2003-го, когда они в последний раз сыграли в Примере на Майорке.

Veljko Paunović played for Real Oviedo when they got relegated from La Liga in 2001.



24 years later, he led them back to the first flight as a manager. pic.twitter.com/lEASVyU3aI — COPA90 (@Copa90) June 23, 2025

Ну, и Касорла, конечно. В свои 40 он резко прибавил и выдал 5 голов и 5 ассистов в сезоне-2024/25.

Как говорил Хави Кальеха: "Он, может, и не чувствует ноги, но чувствует эту футболку".

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В Альмерии состав почти вдвое дороже, чем в Овьедо, и астурийцам не давали здесь много шансов, но вот этот штрафной от Санти все изменил.

Да и потом в финале с Мирандесом счет по сумме двух матчей был 0:2, когда Касорла пошел бить пенальти.

Это он начал камбэк, который завершил Франсиско Портильо – уникальный хав, который уже в пятый раз поднимается из Сегунды в Примеру.

"Это не просто игра, ребята. Мы знаем, ради чего все это. Мы играем для наших людей, семей, наших болельщиков", – говорил ветеран перед матчем, а после него его буквально понесли на руках.

Все ведь понимают – без Санти чуда бы не произошло.

Он заразил город своим оптимизмом. Благодаря Касорле в Овьедо потянулись спонсоры и футбольная пресса, которая вскоре узнала – Санти еще и в эсканьяре специалист; это такой местный трюк с наливом сидра в стакан из-за головы.

Касорла й сидр, realoviedo.es

Касорла на каждом постере, на всех автограф-сессиях и даже открывает фестивали – всегда доступный и приземленный.

"Не знаю, почему ко мне столько привязанности. Наверное, потому, что я играл в лучшем поколении в истории Испании. И, может, люди ценят, что я до сих пор играю, что вернулся в родной город. Немногие игроки так поступили", – рассуждает Санти.

Его отец умер рано, не дожив до его главных побед, и он, бывает, приезжает на кладбище на окраине Овьедо, чтобы рассказать ему о них.

Его брат Нандо живет рядом; теперь уже их сыновья вместе играют за Овьедо U19.

А что дальше?

Да бог его знает, у Касорлы всегда улыбка на все 32:

"Кажется, кто-то хочет отправить меня на пенсию. Но у меня еще пять лет впереди! Или пять месяцев".

Лишь однажды репортеру все же удалось вытянуть из Санти типично ветеранские размышления о пройденном пути – это было незадолго до победного парада по улицам Овьедо, где он выпил не один стакан того-самого сидра: