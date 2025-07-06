На минимальной зарплате и без 8 см сухожилия: триумф Санти Касорлы в Овьедо – самая романтичная история сезона
Овьедо вернулся в испанскую Примеру после 24 лет отсутствия, неожиданно выиграв плей-офф Сегунды.
Лидер и капитан астурийцев Санти Касорла уже отпраздновал 40-летие, однако его техника, стандарты, удары все еще выдают в нем мастера, выигрывавшего два чемпионата Европы с Испанией.
Чемпион рассказывает о возвращении легенды домой, которое не могло быть более успешным.
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На зеленых холмах Астурии шутят, что именно здесь истинная Испания, а остальное – отвоеванные земли.
Анекдот еще времен Реконкисты.
У местных горцев в целом крепкая память, и тысячи из них охотно расскажут каждому, кто готов слушать, как трое мальчишек развлекали стадион "Карлос Тартьере" в перерывах матчей в середине 1990-х.
Они были болбоями и школьными друзьями – Роби Тораль, Пьеро Мансо и Санти Касорла, которого любили больше всех за невероятные вещи, которые он, 8-летний, вытворял с мячом.
Чистый, врожденный талант.
Мать – уборщица в школе. Отец – водитель скорой помощи и большой болельщик футбола, который возлагал надежды на своего старшего, Нандо:
"Отец был нашим самым требовательным тренером. Это он повез меня на просмотр в Овьедо, а Санти еще маленький был, и он поехал меня поддержать. В конце концов ему хватило четырех касаний, чтобы тренеры его подписали".
В школе Овьедо он забивал космически часто и легко – бывало и по 140 мячей за учебный год.
Но, как обычно бывает, взрослый мир не встретил его с распростертыми объятиями.
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В 2003 году Овьедо сначала вылетел из Примеры, а затем его и вовсе выгнали в любительскую Терсеру за долги.
За Касорлой на тот момент уже выстроилась очередь из претендентов, но кто должен был вести переговоры?
Астурийцев покинули спонсоры, руководство разбежалось, а мэрия стремилась вообще закрыть клуб, чтобы создать вместо него новый – с чистой кредитной историей и без долгов.
В печальных обстоятельствах, когда "завтра" было под вопросом, родители посадили Санти в машину и отправились на юг: "Мы ехали 860 км до самого Вильярреала. Горько-сладкое путешествие. Мать всю дорогу проплакала. У меня же не было даже времени подумать. Это был мой первый шаг".
В то время казалось, будто Овьедо кто-то проклял.
Еще в 2000-м нападающий синих Петер Дубовский упал со скалы прямо во время медового месяца в Таиланде.
А уже когда клуб выгнали в Терсеру, Армандо Барбон – их самая большая надежда среди тех, кто остался, – разбился в автокатастрофе.
Касорла потом приезжал в город при первой же возможности, поэтому видел все своими глазами – как фанаты сами косят газон, как убирают трибуны, как обновляют клубный веб-сайт. Видел и кабинет тренера, который обустроили в туалете возле писсуара, потому что электричество им отрезали, и это было единственное место в подтрибунном помещении, где было немного солнечного света.
***
Это удивительно – как он сохранил верность клубу, с которым у него с каждым днем становилось все меньше общего.
Санти заявил о себе в Вильярреале, а затем с Рекреативо громил 3:0 Реал на "Сантьяго Бернабеу". Тем временем Овьедо плелся в Терсере, где 17 дивизионов и почти 350 команд.
Касорла выигрывал чемпионаты Европы с Испанией, где выглядел качественным дополнением полузащиты с Хави, Иньестой, Алонсо, а в это время Овьедо снова и снова оказывался на грани.
Особенно драматично стало в 2012-м, когда владелец-мошенник куда-то исчез, и астурийцы в последней попытке спастись выпустили десятки тысяч акций по 10,75 евро за штуку. Сама New York Times о них тогда написала, и это помогло – они собрали почти 2 млн от 36 тысяч новых акционеров по всему миру.
Среди частных лиц больше всего тогда выкупил, конечно, Касорла.
Ну, а завершил спасение мексиканский мультимиллиардер Карлос Слим, который вложил еще 2 млн – и так клуб обрел стабильность.
Наконец-то!
Но как назло, теперь беда обрушилась уже на Санти, чей трансфер в Арсенал из многообещающего превратился в кошмар из-за травмы лодыжки.
***
Арсен Венгер говорил, что это "самая страшная травма из всех, которые он видел в футболе".
От постоянных инъекций в больное место кожа на ноге Санти больше не заживала, а от занесенной в операционной бактерии кость стала мягкой, как пластилин.
Та же бактерия съела Касорли 8 см сухожилия, прежде чем ее удалось остановить.
На это потребовалось 636 дней.
За это время он пережил 12 операций, и почти все были не ради футбола, а просто чтобы не отрезали ногу. Только последняя дала ему шанс продолжить – когда ткань из его руки пересадили на ногу. С тех пор имя дочери Санти Индии, которое он набил на запястье, у него разделено надвое.
И он действительно вернулся – да еще как! Стал лидером в Вильярреале, снова вызывался в сборную Испании, заработал привилегированную пенсию в Катаре, прежде чем в Овьедо решили рискнуть.
Еще в 2022 году мажоритарным акционером клуба стали другие мексиканцы, Grupo Pachuca, которые увидели в Касорле символ, необходимый для будущего клуба.
"Мы знали, что Санти часто приезжает домой и договорились о видеозвонке, – рассказывает спортдир Агустин Льейда. – За выходные я пробил его зарплату в Катаре, чтобы выяснить, можем ли мы предложить ему хоть что-то. Я был готов ко всему: процент от продажи футболок, специальные товарищеские матчи. Мне честно было стыдно, потому что я уже знал, сколько он там зарабатывает. Но Санти меня сразу перебил и сказал: "Я не хочу ничего – только носить футболку Овьедо".
***
Так уже не делают; это как-то неправильно для времени, когда каждый болван с Binance на телефоне мнит себя Уорреном Баффетом.
А вот Касорла – это олдскул.
В Сегунде минимальная разрешенная зарплата профи-футболиста – 91 000 евро в год, и он подписался на нее; отдал Овьедо все права на изображение и футболки с единственным условием, что 10% от заработка будет идти напрямую ребятам из академии:
"Это для того, чтобы больше такие, как я, Хуан Мата, Мичу не покидали клуб еще детьми".
Красиво!
Хотя не менее поразил и его подход к футболу. Несмотря на возраст и травмы, Санти ни одного дня не был для Овьедо памятником. Он делал ассисты, выходил из-под прессинга, задавал игре темп.
Уже в позапрошлом сезоне астурийцы с ним дошли до плей-офф за место в Примере, но немного не хватило глубины состава.
Ну, а дальше началась настоящая сказка.
Как же они ее хотели! Вы только посмотрите, как они собирались на дерби с сантандерским Расингом!
А как праздновал каждую победу Диего Серверо – ныне врач Овьедо, а ранее его лучший бомбардир, забивший сотни голов, которые вы нигде не увидите, потому что команда играла в любителях, и никто это не показывал по ТВ.
А как заряжал своих Велько Паунович – ныне главный тренер, а когда-то полузащитник, который был в составе Овьедо в мае 2003-го, когда они в последний раз сыграли в Примере на Майорке.
Ну, и Касорла, конечно. В свои 40 он резко прибавил и выдал 5 голов и 5 ассистов в сезоне-2024/25.
Как говорил Хави Кальеха: "Он, может, и не чувствует ноги, но чувствует эту футболку".
***
В Альмерии состав почти вдвое дороже, чем в Овьедо, и астурийцам не давали здесь много шансов, но вот этот штрафной от Санти все изменил.
Да и потом в финале с Мирандесом счет по сумме двух матчей был 0:2, когда Касорла пошел бить пенальти.
Это он начал камбэк, который завершил Франсиско Портильо – уникальный хав, который уже в пятый раз поднимается из Сегунды в Примеру.
"Это не просто игра, ребята. Мы знаем, ради чего все это. Мы играем для наших людей, семей, наших болельщиков", – говорил ветеран перед матчем, а после него его буквально понесли на руках.
Все ведь понимают – без Санти чуда бы не произошло.
Он заразил город своим оптимизмом. Благодаря Касорле в Овьедо потянулись спонсоры и футбольная пресса, которая вскоре узнала – Санти еще и в эсканьяре специалист; это такой местный трюк с наливом сидра в стакан из-за головы.
Касорла на каждом постере, на всех автограф-сессиях и даже открывает фестивали – всегда доступный и приземленный.
"Не знаю, почему ко мне столько привязанности. Наверное, потому, что я играл в лучшем поколении в истории Испании. И, может, люди ценят, что я до сих пор играю, что вернулся в родной город. Немногие игроки так поступили", – рассуждает Санти.
Его отец умер рано, не дожив до его главных побед, и он, бывает, приезжает на кладбище на окраине Овьедо, чтобы рассказать ему о них.
Его брат Нандо живет рядом; теперь уже их сыновья вместе играют за Овьедо U19.
А что дальше?
Да бог его знает, у Касорлы всегда улыбка на все 32:
"Кажется, кто-то хочет отправить меня на пенсию. Но у меня еще пять лет впереди! Или пять месяцев".
Лишь однажды репортеру все же удалось вытянуть из Санти типично ветеранские размышления о пройденном пути – это было незадолго до победного парада по улицам Овьедо, где он выпил не один стакан того-самого сидра:
"Совесть у меня чистая. Где бы я ни играл, это были места, где меня действительно хотели видеть. В свое время я был близок к Мадриду, но, знаешь, я не почувствовал, что они действительно этого хотели. А в Арсенале меня любили... и в Вильярреале, в Рекреативо, Малаге, Катаре...
И я пережил великие вещи – выигрывал трофеи, кубки. Это уникально.
А вот что действительно смешно, так это то, что мой лучший момент в жизни – именно этот, сейчас, в 40 лет. Какое-то безумие".