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Определилась символическая сборная розыгрыша Кубка Украины сезона 2024/25

Олексій Мурзак — 16 мая 2025, 15:52
Определилась символическая сборная розыгрыша Кубка Украины сезона 2024/25
УАФ

В среду, 14 мая, завершился розыгрыш Кубка Украины сезона 2024/25, где обладателем титула стал Шахтер, который в финале одолел Динамо.

Статистический портал SofaScore составил символическую сборную розыгрыша.

Лучшими игроками признаны защитник "горняков" Винисиус Тобиас и вингер клуба Пробий Городенка Богдан Оринчак – оба получили по 7,80 балла.

В общем больше всего представителей у донецкого Шахтера и черновицкой Буковины – по 4 футболиста. Также в сборную попали два исполнителя сумской Виктории и лишь 1 игрок Динамо.

Team of the Week provided by Sofascore

Напомним, что за счет выигрыша Кубка Украины Шахтер гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.

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