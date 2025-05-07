Стала известна стоимость билетов на финал Кубка Украины между Динамо и Шахтером
7 мая началась продажа билетов на финальный матч розыгрыша Кубка Украины сезона-2024/2025 между командами Шахтер и Динамо.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.
Отмечается, что из-за действия военного положения в Украине стадион не может быть заполнен на 100%, поскольку количество зрителей на массовом мероприятии ограничивается количеством доступных бомбоубежищ вблизи арены. Поэтому количество билетов ограничено и будет поступать в продажу частями.
Условия продажи
- один человек может приобрести не более четырех билетов;
- предварительно каждый покупатель должен зарегистрироваться на сайте продажи и указать свои данные;
- болельщик выбирает билет на конкретный сектор, ряд и место;
- билеты именные, поэтому при покупке необходимо указать ФИО всех владельцев;
- билеты не подлежат обмену или возврату;
- билеты будут электронными, их нужно либо распечатать, либо скачать на телефон.
Самые дешевые билеты стоят 1000 гривен, а самые дорогие 4000 грн. Диапазон цен – 1000, 1300, 1500, 1700, 2000 и 4000 гривен.
Как известно, финал Кубка Украины сезона 2024/25 между Динамо и Шахтером состоится 14 мая. Начало в 18:30.
Это будет 32-й финал Кубка Украины. Пока лидером за победами является Шахтер, который 14 раз поднимал над головой трофей. "Бело-синие" становились победителями 13 раз.
Также победу в Кубке Украины праздновали Черноморец (дважды), Ворскла и Таврия.