Стала известна стоимость билетов на финал Кубка Украины между Динамо и Шахтером

7 мая началась продажа билетов на финальный матч розыгрыша Кубка Украины сезона-2024/2025 между командами Шахтер и Динамо.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Отмечается, что из-за действия военного положения в Украине стадион не может быть заполнен на 100%, поскольку количество зрителей на массовом мероприятии ограничивается количеством доступных бомбоубежищ вблизи арены. Поэтому количество билетов ограничено и будет поступать в продажу частями.

Условия продажи

один человек может приобрести не более четырех билетов;

предварительно каждый покупатель должен зарегистрироваться на сайте продажи и указать свои данные;

болельщик выбирает билет на конкретный сектор, ряд и место;

билеты именные, поэтому при покупке необходимо указать ФИО всех владельцев;

билеты не подлежат обмену или возврату;

билеты будут электронными, их нужно либо распечатать, либо скачать на телефон.

Самые дешевые билеты стоят 1000 гривен, а самые дорогие 4000 грн. Диапазон цен – 1000, 1300, 1500, 1700, 2000 и 4000 гривен.

Как известно, финал Кубка Украины сезона 2024/25 между Динамо и Шахтером состоится 14 мая. Начало в 18:30.

Это будет 32-й финал Кубка Украины. Пока лидером за победами является Шахтер, который 14 раз поднимал над головой трофей. "Бело-синие" становились победителями 13 раз.

Также победу в Кубке Украины праздновали Черноморец (дважды), Ворскла и Таврия.