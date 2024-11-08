Известны четвертьфинальные пары Кубка Украины
Сегодня, 8 ноября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.
До этой стадии дошли 8 клубов. Украинскую Премьер-лигу представляют: Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье, Рух и Верес. Остальные два коллектива – Виктория Сумы и Буковина из Первой лиги.
Жеребьевку проводили легенда украинского футбола Олег Лужный и Анастасия Клипаченко – глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ.
Пары 1/4 финала Кубка Украины:
Буковина – Виктория
Рух – Динамо
Вереск – Полесье
Александрия – Шахтер
Базовая дата матчей 1/4 финала Кубка Украины – 2 апреля 2025 года. Победа в турнире дает право участвовать во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Финал турнира запланирован на 14 мая.