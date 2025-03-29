Высокомерный Мотта, краткосрочный Тудор, Манчини на горизонте: все, что вы не знали о кризисе в Ювентусе

Никто не меняет тренера в марте без сверхвесомой причины, и в Ювентусе именно такая. Тиаго Мотта ушел, Игор Тудор пришел – и Чемпион рассказывает, откуда такая спешка и чего ждать дальше.

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Мотта не уходил – его выгнали

Ювентус уволил Тиаго Мотту 23 марта, когда тот отдыхал у себя дома в Кашкайше.

"Старая синьора" проиграла 2 подряд матча Аталанте (0:4) и Фиорентине (0:3), однако Мотта до последнего считал свои позиции сильными:

"Отставка? Это было бы слишком легко, а я не выбираю легких путей. Нашей целью остается попадание в Лигу чемпионов, и мы найдем способ вернуться на победный путь".

В общем-то это не стиль Юве. Андреа Аньелли за 13 лет на посту президента не выгнал ни одного тренера посреди сезона.

Также Тиаго "защищали" и 15 млн евро компенсации по контракту на случай досрочного увольнения.

Впрочем, страх катастрофы перевесил все.

❗Thiago Motta didn't expect his sacking. He thought he was the right person to fix Juve's problems.



— @SkySport pic.twitter.com/T9gtSIAyB8 — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) March 22, 2025

0:7 в двух матчах – это же не показатель реальной силы Ювентуса; это сигнал, что Мотта потерял раздевалку и его "сливали".

"Последние тренировки были описаны игроками как сюрреалистичные. Тренер молча стоял в стороне, не говоря ничего нового – так, словно все шло хорошо. Он не выказывал никакого намерения менять свои методы", – пишет La Repubblica.

Между тем, ничего уже давно не шло хорошо.

19 февраля Ювентус вылетел из Лиги чемпионов от ПСВ, а 26 февраля из Кубка Италии – от Эмполи. Он уступил в Суперкубке не менее кризисному Милану 3 января, а в Серии А после 29 туров сполз на 5-е место – и это еще хорошо, учитывая, что Юве аж 8-й в Серии А по голам (43) и ожидаемым голам (44,6). С Моттой команда выиграла 43% матчей – третий самый низкий показатель в истории клуба после Луиджи Дельнери и Сандро Пуппо. Ни одного игрока Юве нет в ТОП-30 лучших в Серии А по версии WhoScored.

Тренер, однако, после каждого матча повторял: "Я все еще тот человек, который возглавляет проект".

25 трофеев в карьере футболиста и лучший результат за 60 лет в Болонье трансформировали его уверенность в высокомерие.

"Мне стыдно, что я выбрал тебя ", – якобы сказал Тиаго напоследок технический директор Кристиано Джунтоли, и на том они разошлись.

Сезон начали хорошо, но сбились на хаос

Оглядываясь назад, у Ювентуса Мотты был многообещающий старт.

3:0 с Комо, 3:0 с Вероной, 3:1 с ПСВ – глоток свежего воздуха после удушающе скучной второй каденции Массимилиано Аллегри.

Вершиной же стали октябрьские 3:2 вдесятером в Лейпциге – аномальные, нелогичные, однако добытые на безумном желании и кураже Душана Влаховича и Франсишку Консейсау. В тот момент казалось, что игроки готовы порвать за тренера и клуб.

Мотта собственноручно испортил всё.

Le boulot de Francisco Conceicao 🇵🇹 pour donner la victoire à la Juventus face à Leipzig. 😮‍💨🌪️



Le Motta Ball, c’est quelque chose. ✨



pic.twitter.com/mMe6Kt5zwq — Actu Foot (@ActuFoot_) October 4, 2024

Нельзя было менять капитана каждый матч. Повязка – ответственность, а не элемент гардероба.

Нельзя и без конца менять состав, схему и позиции игрокам. Тимоти Веа за полгода успел выступить в пяти амплуа – от центрального нападающего до правого защитника. Уэстон Маккенни побегал на шести разных позициях. Ллойд Келли приехал в Турин как центральный защитник, а стал левым.

Футболисты перестали понимать, что с них хотят, начался хаос – и уже в январе Юве одержал 1 победу в 7 матчах.

Тогда же против Мотты и его стратегии выступили самые влиятельные игроки – Андреа Камбьязо, Душан Влахович и Кенан Йылдыз. Тренер ответил на это "ссылкой" в запас.

"Йылдыз вдруг исчез из иерархии Мотты. Его перебрасывали между позициями, а во время занятий тренер выкрикивал: "Ты кем себя возомнил ? Ты не Месси", – рассказывал журналист Сандро Сабатини.

Italian journalist Sandro Sabatini has questioned Thiago Motta’s handling of Kenan Yildiz in his final months at Juventus, revealing that the coach repeatedly took a provocative approach toward the player during training sessions. “You’re not Messi,” he reportedly told him. pic.twitter.com/YX6XMAgmbP — Football Italia (@footballitalia) March 28, 2025

Прибывший в январе Рандаль Коло Муани стартовал с 5 голов в 3 матчах, но скоро понял ситуацию и тоже скис.

Все в Турине скисли – и лишь Мотта продолжал свою бешеную ротацию. 9 марта с Аталантой в центре защиты вышли Гатти и Келли, а уже 16 марта с Фиорентиной – Вейга и Калюлю. Параллельно центрбек Келли ушел слева вместо "естественно" левого Камбьязо, а опорник Макенни отбыл на правый фланг играть вингера. Может, тренер и имел гениальный замысел, но какая разница, если никто, кроме него, ничего не понимал?

Джунтоли имел право на резкость

Причем очень большое право.

После назначения Тиаго Мотты летом 2024-го Ювентус вложил в новичков 180 млн евро – больше всех во всей Италии.

Мотор центра поля Аталанты и сборной Нидерландов Тен Копмейнерс приехал за 54,7 млн. Один из самых раскрученных опорных АПЛ Дуглас Луис – за 51,5 млн после того, как Юве устроил у себя еще и его девушку Алишу Леманн. Хефрен Тюрам, Консейсау, Нико Гонсалес – все это исполнители с именами.

🚨MERCADO DA JUVE ATÉ O MOMENTO



🤑Compras:



✅🇮🇹Thiago Motta

✅🇮🇹Michele di Gregorio

✅🇧🇷Douglas Luiz

✅🇫🇷Khephren Thuram

✅🇨🇴Juan Cabal

⏳🇳🇱Teun Koopmeiners

⏳🇫🇷Jean Clair-Todibo

🤔🇮🇸Albert Gudmundsson/🇮🇹Retegui

🤔Ponta direita



👋Vendas/Saídas:



✅🇫🇷Adrien Rabiot

✅🇧🇷Alex… pic.twitter.com/ufplL9HtEy — Central do Italiano🇮🇹🇧🇷 (@Centraldaitalia) July 19, 2024

Более того, в январе "Старая синьора" сделала еще 4 трансфера. Аренды Ренату Вейги из Челси, Ллойда Келли из Ньюкасла и Коло Муани из ПСЖ обошлись ей в 12 млн.

Грубо говоря, Ювентус так верил в гений Мотты после его успеха в Болонье, что не жалел ничего.

А что получил?

Дуглас Луис трижды вышел в старте в Серии А. Нико Гонсалес, забивший 12 голов в прошлом чемпионате за Фиорентину, сейчас имеет 1 мяч за Юве. Копмейнерса тоже не узнать – отчасти из-за неудобной новой роли. Скажете, они все плохие игроки?

Мотта, кажется, намеренно игнорировал работу менеджеров. Не секрет, что Ювентус хотел бы продать Душана Влаховича с его 19 млн зарплаты в год, однако Тиаго запихнул серба в запас, что распугало всех заинтересованных, да еще сбило цену – с 60 до 45 млн на Transfermarkt.

И даже это не все, ведь были еще инициированные Моттой уходы Федерико Кьезы, Дина Хюйсена, Данило, Мойзе Кина, Николо Фаджоли.

Вы же видите, как поживает в АПЛ Гюйсен, правда?

🚨 🚨 BREAKING: Real Madrid have DECIDED to sign Dean Huijsen THIS summer. @diarioas pic.twitter.com/Q6xZB17oeu — Madrid Zone (@theMadridZone) March 24, 2025

А Мойзе Кин – второй лучший бомбардир Серии А, забивший 15 голов за Фиорентину?

Ну, а Фаджоли – это самое эпичное. В январе Мотта отдал его "Фиалкам" в аренду, а уже в марте Николо сделал два ассиста против Юве и "отправил" Тиаго в отставку.

Поэтому да, Джунтоли имел право злиться на Мотту. Тот получил гигантский кредит доверия, а теперь директоры, во всём ему потакавшие, выглядят идиотами.

Пишут, что сам Джунтоли может за цирк поплатиться должностью – на его место сватают Джорджо Кьеллини.

Тудор - главный "и.о." на Средиземноморье

Неожиданно, но есть и такая ниша в Кальчо.

С тех пор, как Игорь впервые покинул Хайдук в 2015-м, он потренировал ПАОК, Карабюкспор, Галатасарай, дважды Удинезе, еще раз Хайдук, побыл ассистентом Андреа Пирло в Ювентусе, тогда снова как главный возглавлял Верону, Марсель и Лацио, нигде не задерживаясь хотя бы на 50 матчей.

Тудор приходит посреди сезона, стабилизирует кризис, а затем уезжает в другое проблемное место – всегда так. Любые его попытки задержаться надолго до сих пор завершались фиаско.

Вероятно, это из-за стиля – очень изнурительного, энергозатратного.

"Если сравнивать с другими видами спорта, то в футболе мы работаем меньше. Я видел недельную программу чемпиона Токио на 1500 метрах Якоба Ингебригтсена, и он бежит 10 километров утром и столько же в обед, и так каждый день без отдыха", – вещал Тудор шокированным марсельцам.

К слову, был там и наш Руслан Малиновский – он выдержал. А вот Димитри Пайет – нет, и поехал доигрывать аж в Бразилию.

"Если я вижу игрока, который не бежит, я его раз-два предупрежу, а на третий раз отреагирую", – вот что ждет теперь Ювентус.

При том вне работы Тудор дружественен в общении и точно не такой отстраненный, как Мотта. Ко всему, хорват идеально знает клуб – он играл за Ювентус в 1998-2007 годах и ассистировал Пирло в 2020-21. Тогда их обоих разгромили за 4-е место и 78 очков. Кто же знал, что с тех пор "Старая синьора" и столько не будет набирать?

Почти 50% читателей Gazzetta dello Sport уверены, что Ювентус прав, назначив Тудора. Там помнят, как Игор прошлой весной за 7 туров вывел Лацио в Лигу Европы.

Сейчас у Тудора будет 9 туров, а цель – Лига чемпионов.

Конкуренция даже слишком плотная – Болонью, Ювентус, Лацио, Рому, Фиорентину и Милан пока разделяют лишь 7 очков.

Как-то в 2022-м Тудора спросили, является ли Виктор Осимхен лучшим нападающим Кальчо, а он отмахнулся: "Нет, это Душан Влахович". И хотя последние месяцы серб провел паршиво, в Турине верят, что Игор его возродит. Ради этого его назначали тоже.

Проект скорее живой, чем мертвый

Причем это касается и бизнес-проекта, и спортивной составляющей.

Относительно первого, то Джон Элканн – это вам не Андреа Аньелли. Эра глупых афер в Турине позади, и клуб снова умеет считать.

28 февраля Ювентус опубликовал финотчет, показавший 16,9 млн чистой прибыли против 95,1 млн убытка год назад. Основной доход при этом вырос со 173 до 224 млн евро – и добрую половину разницы обеспечили выступления команды в Лиге чемпионов (64,1 млн).

А догадываетесь, что будет, если Ювентус выйдет, например, в Лигу Европы? Или Лигу конференций?

Ну да, летом сыграют новый клубный чемпионат мира ФИФА, где "Старая синьора" рассчитывает на 25-30 млн, однако все равно это не компенсирует неучастия в главном турнире Европе.

Потому-то и убрали Мотту уже сейчас. 15 млн за его увольнение – меньшая беда, чем вероятная потеря ЛЧ и последующая распродажа состава.

Копмейнерс, Дуглас Луис, Фаджоли, Йылдыз, Бремер, Камбьязо, Гатти – солидные игроки, который способны выстрелить при другом тренере, вот клуб и пытается их сохранить. Спортивный проект – это же они, а не Мотта.

И не Тудор, ясное дело. Хорват – лишь помощник-попутчик на 2-3 месяца.

Кто-то действительно масштабный придёт уже после Игора. Ходят слухи о Роберто Манчини, и ему якобы даже интересно, но опять всё упирается в деньги, а значит и Лигу чемпионов. Круг замкнулся. Следующие 9 туров будут для Юве, словно 9 финалов.