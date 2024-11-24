Кривбасс минимально обыграл Оболонь в матче 14 тура УПЛ

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве состоялся матч 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором Оболонь принимала Кривбасс.

В середине первого тайма гости вышли вперед, когда Егор Твердохлеб воспользовался ошибкой голкипера и переправил мяч уже в пустые ворота.

На 32-й минуте киевляне имели отличный шанс восстановить паритет, но Олег Слободян не смог переиграть с "отметки" Владимира Маханькова.

После перерыва команда Юрия Вернидуба держала ситуацию под контролем и довела матч до победы.

Чемпионат Украины – Украинская Премьер-лига

14 тур, 24 ноября

Оболонь – Кривбасс 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Твердохлеб 25.

На 32-й минуте Олег Слободян (Оболонь) не реализовал пенальти.

Оболонь: Федоривский – Карась, Приймак, Дубко, Стасюк – Витенчук (Теслюк, 80), Черненко, Слободян (Тарануха, 66) – Грисьо (Близниченко, 46), Суханов (Бичек, 66), Мединский (Лях, 73).

Кривбасс: Маханьков – Бандейра (Микитишин, 56), Понедельник, Драмбаев, Дибанго – Илич, Кузык, Твердохлеб (Аморозо, 90), Шевченко (Хомченовский, 74), Поэ (Кожушко, 46) – Соса.

Предупреждения: Черненко, Приймак, Дубко, Близниченко – Шевченко, Соса, Твердохлеб.

Кривбасс вернул себе пятое место в таблице, имея теперь 22 очка. Оболонь идет в зоне вылета, заработав 9 очков за 14 туров.

Кроме этой игры 24 ноября пройдут еще два матча: Верес будет принимать Александрию, а Рух сыграет с Левым Берегом.