Кривбасс одержал волевую победу над Черноморцем в 16 туре УПЛ

В субботу, 7 декабря, состоялся матч чемпионата Украины между одесским Черноморцем и криворожским Кривбассом.

Поединок завершился волевой победой подопечных Вернидуба со счётом 2:1.

Счет открыли хозяева поля благодаря угловому. Ермаков подрезал мяч в направлении Скибы, а центральный защитник с близкого расстояния замкнул передачу. Под занавес первого тайма игрок Черноморца поставил подножку Кузику, за что был назначен пенальти, успешно реализовавший Илич.

В добавленное к первому тайма арбитром время Микитишин воспользовался великолепной разрезной передачей Твердохлеба и реализовал выход один на один.

Точку в матче поставил Твердохлеб точным ударом головой после навеса Понедельника.

Чемпионат Украины - УПЛ

16 тур, 7 декабря

Черноморец – Кривбасс 1:3 (1:2)

Голы : 1:0 - Скиба, 34, 1:1 - Илич, 40 (пен.), 1:2 - Микитишин, 45+1, 1:3 - Твердохлеб, 80

Черноморец : Рудько, Ермаков, Лацабидзе, Скиба, Кисиль, Белошевский, Хобленко (Шевцов, 87), Шпор (Джарджу, 87), Сигеев (Габелок, 70), Гомес (Пшеничнюк, 58), Попов

Кривбасс : Маханьков, Дибанго, Драмбаев, Понедельник, Бандейра (Романчук, 69), Илич, Кузык, Твердохлеб (Хомченовский, 82), Шевченко (Бизимана, 46), Микитишин (Задерака, 68), Соса

Предупреждения : Хобленко, Попов, Понедельник, Шпорн, Скиба.

После 16 туров Кривбасс разместился на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 28 очков.

Черноморец остается на 14 строчке с 12 зачетными баллами.