Матч шедевральных ассистов: Кривбасс и Рух сыграли вничью в 12 туре УПЛ

Кривбасс и Рух разошлись миром в 12 туре Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счётом 1:1.

В середине первого тайма Кривбасс создал первый голевой момент, когда вратарь Руха ошибся на выходе и Артур Микитишин с линии вратарской пробивал головой, но не попал в створ ворот.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Через несколько минут эта простая футбольная истина снова сбылась, когда Рух реализовал свой момент. Алексей Сыч выполнил идеальный кросс на дальнюю штангу, а Ярослав Карабин в одно касание отправил мяч в сетку ворот.

Кривбасс отыгрался уже в начале второго тайма. Даниэль Соса чудесным пасом из глубины вывел Максима Задераку один на один с вратарем, а тот переиграл голкипера и забил в пустые ворота.

Чемпионат Украины – УПЛ

12 тур, 4 ноября

Кривбасс – Рух 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Карабин 36, 1:1 – Задерака 48

Кривбасс: Клищук, Кузык, Драмбаев, Понедельник, Бандейра, Бизимана, Вакулко (Твердохлеб 56), Илич, Микитишин (Кожушко 71), Задерака, Соса.

Рух: Ледвой, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Подгурский, Федор (Притула 65), Пастух, Подгурский, Квасница (Рунич 65), Краснопир (Климчук 74).

Предупреждение: Твердохлеб – Дидик

Ни Кривбасс, ни Рух не изменили свое положение в турнирной таблице после этого матча. Криворожская команда остается шестой с 18 очками в активе, а львовяне находятся на 8 строчке, имея на три пункта меньше.

В следующем туре Кривбасс сыграет на выезде против Колоса, а Рух будет противостоять Вересу.